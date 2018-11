Senátoři chtějí poslat nejvyšší kontrolu do ÚSTR, policie prověřuje možné machinace za stamiliony

PRAHA Část senátorů chce, aby hospodaření Ústavu pro studium totalitních režimů prozkoumal Nejvyšší kontrolní úřad. Důvodem je rekonstrukce budovy ústavu v pražském Žižkově. Oprava se oproti plánům změnila, kvůli tomu narostou náklady. Úřad se do kontroly zatím nepustí, jedním z důvodů je i práce policie. Kriminalisté prověřují okolnosti zakázky pro podezření ze tří trestných činů.

„Byly zahájeny úkony trestního řízení. Věc je vedena pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, a poškození finančních zájmů Evropské unie, to vše ve spolupachatelství,“ sdělil serveru Lidovky.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, jenž konání policie dozoruje.

Právě průběh opravy donutil senátní výbor pro vzdělávání, vědu a kulturu, aby se obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Rozhodnutí poslat podnět na NKÚ vzešlo ze zasedání výboru, při němž se projednávala výroční zpráva ústavu. Bilanční dokument se podle výboru k průběhu rekonstrukce nevyjadřuje v celé pravdě. Oprava budovy se měla završit v květnu letošního roku, místo toho se rozrostla a počítá se s jejím dokončením až roku 2021.

„Výroční zpráva zatajuje, že rekonstrukce měla být hotová v roce 2018. Nezmiňuje se o harmonogramu prací ani o nastalých problémech. Vytváří iluzi, že Rada Ústavu (kontrolní orgán ÚSTR, pozn. aut.) byla o všem informovaná!,“ napsal senátor Jiří Oberfalzer (ODS) ve své zprávě, kterou mají Lidovky.cz k dispozici. Senátor v ní dále podotkl, že na potíže při opravě upozornila vedoucí ekonomického oddělení ústavu.

‚Ústav nelení a propouští vedoucí pracovnici‘

„Když nepochodila u vedení ústavu, obrátila se na předsedu Rady ÚSTR. Ten na základě těchto informací podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie zatím šetří, ale vedení ústavu nelení a na podzim tohoto roku zmíněnou vedoucí pracovnici propouští,“ psal dále Oberfalzer. Aktuální fáze policejní práce značí, že trestní oznámení bylo důvodné a podezření mají reálný základ.

Aktivita vyšetřovatelů je důvod, proč se zatím NKÚ do kontroly nehrne. Výbor ho vyzval, aby zahrnul prověrku ÚSTR do své činnosti pro následující rok. Vedení úřadu na svém posledním sezení však rozhodlo, že senátorské prosbě nevyhoví. Podle mluvčího Nejvyššího kontrolního úřadu Václava Kešnera by kontroloři v podstatě jen dublovali probíhající policejní prověřování.

„Došlo také k podstatným změnám a z původně plánovaného zateplení sídla Ústavu pro studium totalitních režimů se stala úplná rekonstrukce. Rekonstrukce by měla být dokončena až v roce 2021 a pokud bychom provedli kontrolu příliš brzy, mohli bychom celou akci prověřit jen částečně,“ přiblížil serveru Lidovky.cz další důvod rozhodnutí kolegia NKÚ mluvčí Kešner.

Rekonstrukce začala jako „pouhá“ výměna opláštění budovy, jež bylo roky v havarijním stavu. Smyslem této stavební akce bylo odstranění azbestu obsaženého ve fasádě, její součástí byla i modernizace vytápění a chlazení objektu. Původně se počítalo s rozpočtem 130 milionů korun a dalšími čtyřiceti miliony za vicepráce, dělníci měli dokončit své dílo letos v květnu.

180+170 milionů, ale celková cena není známa

‚Byla špičkový profesionál‘ Trestní oznámení kvůli rekonstrukci podal předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík. Přistoupil k tomu poté, co si rada v červnu tohoto roku vyslechla a seznámila se s podklady od dnes už bývalé vedoucí ekonomického oddělení.

„Snažila se vedení instituce upozornit na některé špatné kroky, které mohly být v rozporu se zákonem, a nikdo jí nebral vážně. Proto se obrátila na mě,“ sdělil serveru Lidovky.cz Stehlík.

O úřednici mluví jako o špičkovém profesionálovi, která měla snahu dát zakázku do pořádku. „Její odbornost nebyla nikdy zpochybněna. Byla zpochybněna až v okamžiku, kdy se obrátila na radu. Vznikla snaha jí vyčlenit z kolektivu, přestala být zvána na porady a vzápětí byla propuštěna. Za mě jednoznačně v souvislosti s tím, že informovala Radu ÚSTR,“ míní Stehlík.

Podle vysvětlení z ÚSTR původní plány zahrnovaly i zvážení fasády stejně jako statické posouzení nosné konstrukce objektu. Mělo při tom vyjít najevo, že je třeba mnohem širší stavební zásah. „Ukázaly se závažné problémy, zejména v tom, že budova nemá prakticky žádnou protipožární ochranu. Tyto a další skutečnosti vedly k závěru, že nestačí pouze vyměnit opláštění, ale je třeba provést celkovou rekonstrukci,“ sdělila mluvčí ústavu Darja Čablová.

Letos v červnu vedení ÚSTR rozhodlo o přidělení zakázky na architektonickou studii celkové rekonstrukce, minulý měsíc odevzdal architekt výsledek své práce. Z ní plynulo, že místo opravy nosné konstrukce budovy je nutné ji vyměnit za novou. K tomu závěru se přiklonil i oponentní znalecký posudek. „Navrhovaný postup jsme konzultovali s příslušným stavebním úřadem, aby byly naplněny všechny zákonné požadavky “ podotkla mluvčí Čablová.

Vedle zmíněných 170 milionů korun ÚSTR plánuje uvolnit dalších 180 milionů na interiéry. To ale není konečná částka, ÚSTR stále nezadal zakázku kompletní opravy včetně výměny nosné konstrukce. Dosud investoval 46 milionů, ty padly na odstranění pláště. „I když je vývoj stavby jiný, než byl původní plán, nebyly provedeny práce, které by byly zbytečné,“ zmínila mluvčí. Jak upozornil Ekonomický deník, výměnu pláště zajišťuje firma Strabag.