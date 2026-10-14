Regulaci cen paliv posoudí Ústavní soud. Obrátili se na něj senátoři

Norma upravuje působnost vlády jako cenového orgánu pro regulaci cen pohonných hmot na českém trhu v různých mimořádných situacích. Umožňuje stanovit maximální ceny pohonných hmot až na rok a při trvání zákonných důvodů regulaci opakovat.
„Zákon vládě nově umožňuje velmi intenzivní zásah do cenotvorby, aniž by současně stanovil takové materiální pojistky, které by zajistily, že konkrétní regulace nebude mít pro některé adresáty rdousící či fakticky likvidační účinek,“ stojí v návrhu.
Ústavní soud návrh obdržel 5. října a zpřístupnil jej na webu.
Velké společnosti mohou díky vyššímu obratu, efektivnější logistice a lepší vyjednávací pozici snášet regulaci lépe, upozornili senátoři. Některé menší prodejce by však jednotně stanovený cenový strop mohl přimět k dlouhodobě ztrátovému prodeji, nebo dokonce fakticky znemožnit jejich podnikání.
Senátoři se odvolávají na starší judikaturu Ústavního soudu, podle níž cenová regulace nesmí zasáhnout samotnou podstatu svobody podnikání a musí zohledňovat také možnost pokrýt náklady a dosahovat zisku. Návrh poukazuje také na to, že cenovou regulaci vydanou formou vládního nařízení nelze přímo napadnout u správního soudu. Mimořádná situace podle senátorů sama o sobě neospravedlňuje omezení práva na účinnou soudní ochranu.
Zákon je podle senátorů navíc neurčitý a vláda dostává příliš široký prostor rozhodovat o podobě a intenzitě cenové regulace. „Napadená právní úprava umožňuje zásah opakovaně obnovovat, aniž by stanovila například přísnější podmínky, postupné zkracování možné regulace, celkovou pevnou časovou hranici nebo vyžadovala přezkum ze strany jiného orgánu,“ napsali senátoři, kteří mají výhrady také k proceduře přijetí zákona.
Ústavním soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Jiří Přibáň. Připraví koncept nálezu, o kterém však nakonec bude hlasovat celé plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Senátoři požádali o přednostní projednání návrhu.
Vláda díky zákonné kompetenci vydává na aktuální měsíc nařízení s výpočtovým vzorcem. Maximální prodejní ceny pak dále konkretizují cenové věstníky ministerstva financí. Například cenový strop na naftu se dnes zvýšil o 25 haléřů na 48,61 koruny za litr. Benzin mohou čerpací stanice prodávat nanejvýš za 47,21 koruny za litr, o 36 haléřů dráž než v úterý. Cenové stropy se nevztahují na prémiová paliva.
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21. září 2026