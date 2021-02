Senátoři STAN stejně jako Vystrčil s ústavní stížností na nouzový stav vyčkají. Chtějí znát reakci sněmovny

Praha Senátoři STAN podobně jako předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyčkají s ústavní stížností, která se týká přiměřenosti nouzového stavu, na reakci sněmovny. Na dotaz to v pondělí uvedl předseda senátorského klubu Starostů Petr Holeček.

„Čekáme na reakci Poslanecké sněmovny a také vyčkáváme nových prohlášení vlády. O dalších krocích budeme jednat v tomto týdnu,“ sdělil Holeček.



Původně měli senátoři za Starosty v úmyslu se do konce minulého týdne obrátit na Ústavní soud, aby posoudil přiměřenost nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru, pokud by sněmovna ve čtvrtek schválila pouze jeho prodloužení i po 14. únoru. Dolní komora to ale odmítla. Vláda však na žádost hejtmanů v neděli rozhodla, že ode dneška nouzový stav obnoví na dva týdny.



Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) už předem v sobotu označil rozhodnutí vlády i hejtmanů za protiústavní. „Vědomě pošlapete ústavu a uděláte z ní pouhý cár papíru,“ napsal. Rovněž Vystrčil pak v neděli v otevřeném dopise vládě označil případné opětovné vyhlášení nouzového stavu po čtvrtečním nesouhlasu sněmovny za protiústavní.

Vystrčil podle serveru Aktuálně.cz už začal shánět podpisy pro ústavní stížnost na vyhlášení nouzového stavu. Také on následně uvedl, že se stížností prozatím počká, a uvidí, jak bude postupovat sněmovna. Premiér Andrej Babiš (ANO) výtky senátorů odmítl.