Metnar jmenoval členkou Rady vlády pro veřejnou správu senátorku Zwyrtek Hamplovou

Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO jmenoval členkou Rady vlády pro veřejnou správu senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou. Redakci iDNES.cz to potvrdila sama senátorka. Podle svých slov se chce v radě věnovat mimo jiné oblasti územní samosprávy. „Věřím, že moje praktické zkušenosti práci pomohou,“ uvedla Zwyrtek Hamplová.
„Mohu potvrdit, že k 20. únoru 2026 jsem byla jmenována ministrem vnitra Lubomírem Metnarem členkou Rady vlády pro veřejnou správu. Budu se věnovat celé její činnosti, nicméně mou specializací bude především oblast územní samosprávy, tedy obcí, městysů, měst a krajů, tak, jako už více jak dvacet pět let v advokacii a vzdělávací činnosti,“ uvedla Zwyrtek Hamplová pro portál iDNES.cz.

Současně uvedla, že věří tomu, že její praktické zkušenosti ji v práci pomohou. „A podněty od starostů se dostanou mým prostřednictvím na její půdu. Důvěry pana ministra si vážím,“ dodala senátorka.

Právě Zwyrtek Hamplovou loni na podzim přijal mezi sebe senátorský klub hnutí ANO. Ta o vstup do frakce neúspěšně žádala už po senátních volbách, které se konaly v roce 2024.

Senátorka tehdy zájem o členství v klubu zdůvodnila častou shodou v hlasování o podstatných právních normách.

Rada vlády pro veřejnou správu je poradní orgán, který koordinuje modernizaci a digitalizaci českých úřadů. Cílem rady je, aby státní správa fungovala efektivněji a proklientsky. Předsedou je ministr vnitra.

