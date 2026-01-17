Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě. Nebude obhajovat mandát

  18:55aktualizováno  19:05
Senátorka Miroslava Němcová na volebním kongresu občanských demonstrantů oznámila, že po 32 letech skončí ve veřejné službě. Oznámila, že už nebude na podzim obhajovat mandát. Dříve byla i předsedkyní Poslanecké sněmovny.
Nový první mistopředseda ODS Tomáš Portlík a senátorka Miroslava Němcová

Nový první mistopředseda ODS Tomáš Portlík a senátorka Miroslava Němcová | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Za těch 32 let života ve veřejné službě jsem prožila dobré roky z hlediska trvající naděje a jistoty, že žiji v zemi, kde nic nemůže být nabouráno, nejsme ohroženi tím, že se vrátíme do totalitní společnosti,“ řekla.

„Strašně se obávám toho, že nebudu moct přijít domů a garantovat dětem a vnukům, že je čeká takových 30 let, kdy budou víceméně žít denně v naději, že když se přičiní, budou pracovat a rozvíjet svůj talent, že je čeká dobrá budoucnost. Žijeme v nebezpečném světě,“ řekla Němcová na kongresu ODS.

Kritizovala vládu premiéra Andreje Babiše „Jsme povinni vůči sobě, našim rodinám a voličům zvednout ten prapor odvahy, čelit Babišovi za každou cenu a nedat se nějak dostat na lopatky,“ prohlásila senátorka.

Ti, co přišli po nás, fňukají a kňučí, řekl o nové Babišově vládě Vystrčil

„Na nás záleží osud této země, jsme nositeli naděje a s tím je spojena velká odpovědnost,“ prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Ti, co přišli po nás, fňukají a kňučí,“ řekl Vystrčil v politické diskusi na kongresu ODS na adresu nové vládní koalice ANO, SPD a Motoristů a vlády Andreje Babiše.

Vystrčil také poděkoval bývalému ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi, který neobhájil poslanecký mandát, za to, že kryl záda bývalému premiérovi Petru Fialovi, který v sobotu skončil také v čele ODS.

Politická diskuse navázala na volbu nového šéfa strany, jímž se stal Martin Kupka, a prvního místopředsedy, který je nově starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. V neděli ODS zvolí řadové místopředsedy.

Bývalá ministryně obrany Jana Černochová, která moderuje tuto část kongresu, označila politickou diskusi za „zlatý hřeb“ celého kongresu.

