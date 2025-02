Snad nebudu muset prodat ledvinu, reaguje senátorka na Pavlovo veto

„Pondělí, jak má být :-)! Prezident vetoval zvýšení platů ústavních činitelů. Aspoň tak někteří z nás zjistíme, jaké to je, když rodinám přijdou dávky o měsíce později. Tak snad nebudu muset prodat ledvinu,“ napsala senátorka na síť X.

Svým příspěvkem, kterým podle jejích slov chtěla především upozornit na to, „když se něco podobného se stává lidem v hmotné nouzi“, pobouřila spoustu lidí. Mnoho komentářů připomínalo i její jiný dřívější výrok ze sociální sítě, kdy radila svému spolustraníkovi Ferjenčíkovi, aby smazal dle ní nevhodný příspěvek o prsech korejských žen. „Adélo, smaž to. Tohle je prostě ostuda,“ napsalo jí teď několik lidí posměšně parafrázi jejího tehdejšího výroku.

Školení o finanční gramotnosti, radí jí

„Tohle si žádá rychlý zásah Patrika Nachera v podobě individuálního školení o finanční gramotnosti. Než si udělá kolega čas, doporučil bych alespoň přečíst si jeho knihu a tomto tématu paní senátorko,“ napsal ji předseda pražského hnutí ANO Ondřej Prokop.

„Senátorka rozhoduje o tolika občanech, ale neumí si vytvořit rezervu a je finančně negramotná, to je k pláči,“ reagují další lidé v komentářích.

Šípová pak svůj příspěvek obhajovala tím, že senátorský plat je její jediný příjem. Uvedla také, že ona sama pro zvyšování platů nehlasovala.

„Nestěžuji si. Můj čistý příjem je 130 tisíc, živím pět dětí a mám bohužel hypotéku. Na svůj rodinný rozpočet jsem sama. Rezervu mám na jeden měsíc. Ale já jsem mluvila o něčem jiném, o solidaritě politiků s nízkopříjmovými skupinami,“ vysvětlila ještě svou situaci v komentářích.

Kolik mají nově brát politici podle toho, co prosazuje koalice Poslanec bez funkci, senátor

109 500 korun (bez náhrad) Šéf výboru, komise či delegace

154 100 korun Místopředseda vlády

252 400 korun Ministr, místopředseda Sněmovny nebo Senátu

208 900 korun Premiér, předseda Senátu, předsedkyně Sněmovny

294 000 korun Prezident – 365 000 korun

Do konce února dostanou politici zálohy platu podle loňské výše svého výdělku, reagoval na veto prezidenta Petra Pavla k vládnímu návrhu, jak se letos mají zvýšit platy politiků, soudců a státních zástupců, lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Právě on navrhl vládě zvýšení platů, které prezident odmítl.

Pavlovi vadí, že je v rozporu s nálezem Ústavního soudu. „V první řadě se neztotožňuji se způsobem, jakým se zákonodárce vypořádal s nálezem Ústavního soudu, na nějž má přijatý zákon reagovat, a to zejména v souvislosti se stanovením platové základny pro soudce na rok 2025,“ uvedl Pavel v dopise šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové.

Cílem by podle Pavla měla být právní úprava, dle níž by platy ústavních činitelů byly dlouhodobě závislé pouze na výkonnosti ekonomiky a platové a mzdové hladině v celé společnosti, a která by trvale zachovávala proporce mezi platy soudců a dalších ústavních činitelů.

Zda přehlasuje Pavlovo veto, může Sněmovna rozhodnout na březnové schůzi, která začíná v úterý 4. března.

Vládní koalice potřebuje 101 hlasů, aby veto hlavy státu přehlasovala. Těmi i po odchodu Pirátů z vlády disponuje. Má 104 hlasů, navíc s ní v klíčových věcech hlasuje nezařazený Ivo Vondrák, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje, který se rozešel s ANO.

S pomocí opozice počítat vláda nemůže – ANO i SPD prosazovaly zmrazení platů politiků až do konce roku 2029. Návrh opozice na zmrazení platů politiků ovšem také Pavel v dopise do Sněmovny jednoznačně odmítl.