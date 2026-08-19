„Státní správa má sloužit lidem, ne politikům. Po každých volbách se může měnit vláda, neměli by se ale měnit odborníci, kteří zajišťují chod státu a rozhodují podle zákonů a odbornosti,“ uvedla ředitelka iniciativy Česko funguj! Karolína Kopka.
Senátní výbory přijaly odmítavé stanovisko i k doprovodné novele, kterou chce vládní tábor zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací.
„Z mého pohledu je trvající a malicherný spor vlády s prezidentem,“ řekla členka klubu ODS a TOP 09 Miroslava Němcová. Návrh vládní většiny má za protiústavní.
Změnu omezující prezidenta ve Sněmovně navrhl poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček.
„Je to jenom drobná úprava,“ komentoval přijetí návrhu ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka.
Jinak to vidí prezident. „Schválení zákona v Poslanecké sněmovně, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. Představuje zúžení prostoru pro výkon pravomocí prezidenta republiky v zahraniční politice. Prezident republiky bude proto zvažovat další kroky,“ uvedl ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář.
„Pokud chce vláda přebudovat služební zákon, musí návrh předložit vláda,“ řekla senátorka Němcová.
Senátoři naopak nejspíš schválí novelu jednacího řádu Sněmovny, která omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání zákonů.