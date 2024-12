Senegalské úřady obvinily Mazánka a firmu Transcon ze škody 2,5 miliardy Kč

Společnost podle něj vinu odmítá a požádala o Mazánkovo propuštění. Zároveň zastavila rekonstrukci dvou letišť v Senegalu, k čemuž získala zakázku v roce 2019. Mazánek byl v Senegalu zadržen koncem listopadu.

Mazánek je předsedou zahraniční sekce Hospodářské komory ČR. Podle Drábka mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho do pěti let nepodmíněně a firmě Transcon penalizace ve výši stovek milionů eur. Mazánek je nyní v cele předběžného zadržení v Senegalu, uvedl Drábek.

Drábek označil Mazánka za duchovního otce

„Ministerstvo zahraničních věcí případ od jeho počátku intenzivně řeší, a to přímo na místě prostřednictvím kolegů ze zastupitelského úřadu v Dakaru,“ sdělil úřad. Čeští diplomaté jsou podle něj s Mazánkem v pravidelném kontaktu a navštěvují ho.

Hodnota zakázky senegalského ministerstva turistiky a letecké dopravy pro výrobce letištních řídicích a monitorovacích systémů Transcon na modernizaci pěti regionálních letišť činí podle dřívějších informací v přepočtu 3,8 miliardy korun.

V první fázi Transcon podle Drábka uzavřel smlouvu na rekonstrukci dvou letišť asi za dvě miliardy korun. Jedno je aktuálně hotové z 95 procent, druhé ze 70 procent, přičemž dosud bylo investováno přibližně 1,7 miliardy korun. Drábek ve čtvrtek Mazánka označil za duchovního otce projektu.

„Nejsme si vědomi žádného pochybení. Po celou dobu trvání projektu důsledně dodržujeme veškeré oficiální kontrolní a schvalovací procesy senegalské strany. Neznáme jediný konkrétní důvod, který by mohl vést senegalské orgány ke vznesení tak závažných obvinění,“ uvedl Drábek.

„Jedná se o jeden z největších projektů“

Senegalské úřady podle Drábka vycházejí z toho, že Transcon uzavřel smlouvu na pět letišť a že za všechny už získal peníze. Transcon je ale dostane až po ukončení prací a následných prověrkách. Případ je podle Drábka nedorozuměním, které mohlo vzniknout změnou vedení Senegalu.

„Není dost dobře ani technicky možné, abychom si nabrali peníze dopředu a nějakým způsobem je zpronevěřili,“ dodal Drábek.

Projekt podle něj financují Česká exportní banka a Komerční banka z ČR, pojištěný je u Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Projekt je také osvobozený od všech „daní, cel a poplatků“, doplnil. „Je v zájmu českého státu, aby se situace vyřešila,“ řekl Drábek. Česká exportní banka a Komerční banka ve společném vyjádření potvrdily, že se na financování projektu společnosti Transcon podílejí.

„Jedná se o jeden z největších projektů českých exportérů na území Afriky za poslední desítky let. Odběratelský úvěr, který byl na projekt poskytnut, je pojištěn státní exportní pojišťovnou EGAP. Stejně jako u ostatních obchodních případů však nemůžeme z důvodů bankovního tajemství poskytovat bližší informace,“ uvedly ve vyjádření.

Viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský dnes Mazánkovi vyjádřil podporu. „Já si osobně vůbec nedokážu představit, že by s jeho osobnostní charakteristikou by se měl dopustit něčeho, co je mu kladeno za vinu,“ uvedl.

Senegalský prezident Bassirou Diomaye Faye v září necelých šest měsíců po svém zvolení rozpustil parlament ovládaný opozicí a vyhlásil předčasné volby. Ty se uskutečnily v polovině listopadu, vyhrála je jeho politická strana PASTEF.