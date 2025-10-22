Zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy ve Smržovce

Informaci potvrdila policie. „Těžce zraněný muž, jenž byl na místě zadržen jako podezřelý, dnešního dne v důsledku zranění, které utrpěl, zemřel. K určení příčiny smrti je nařízena soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.
„I nadále probíhají standardní úkony trestního řízení, kdy byly též vyžádány znalecké posudky a odborné vyjádření v souvislosti s touto událostí,“ doplnila.
Policie obdržela oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve Smržovce minulý čtvrtek krátce před 14. hodinou. Okamžitě byly na místo vyslané všechny dostupné policejní hlídky a posádky ostatních složek integrovaného záchranného systému.
Neshody kvůli majetku jako motiv
Muže podezřelého ze střelby z místa činu záchranáři letecky transportovali do Krajské nemocnice v Liberci (KNL).
Po zadržení podezřelého policie ujistila veřejnost, že žádné další nebezpečí nehrozí. Policisté hlídkovali i u nedaleké školy. V okolí domu, kde se tragédie odehrála, vytyčila bezpečný perimetr.
Za dvojnásobnou vraždou pravděpodobně stály neshody kvůli majetku. Senior ze Smržovky, který se sám při incidentu vážně zranil, pečoval podle svého bratra o vážně nemocnou ženu.
Jezdil za ní do nemocnice i do hospicu, na několik dní ji měl také u sebe doma ve Smržovce. Mezitím ji údajně příbuzní připravili o majetek, což podezřelého zřejmě rozlítilo.