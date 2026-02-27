Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily pryč

Policisté z cizinecké policie prováděli v minulých dnech ve spolupráci s kolegy z dálničního oddělení na dálnici D35 kontroly cizinců. Zjišťovali jejich nelegální pobyt v republice a zda mají potřebné doklady k pobytu.
Hlídka zastavila osobní vozidlo Škoda Fabia s polskou registrační značkou a navedla ho do prostoru, kde je možné na dálnici bezpečně provést kontrolu. Dvacetiletý řidič se prokázal cestovním pasem vydaným ve státě mimo Evropskou unii.
Policie u něj našla velkou sumu peněz. Cizinec však nebyl schopen objasnit jejich původ.
„Na místo byla prostřednictvím operačního centra přivolána hlídka mobilního dohledu Celní správy České republiky, která si věc převzala k dalším úkonům,“ uvedla k případu tisková mluvčí Celního úřadu v Liberci Jitka Fajstavrová.
Zadržený cizinec se podle zjištění pohyboval na trase Varšava - Praha. Na sedadle spolujezdce policie našla igelitový sáček s balíčkem bankovek označeným částkou 540 tisíc korun.
„Řidič uvedl, že peníze převzal od známého ve Varšavě a převáží je do Prahy pro další osobu, přičemž nebyl schopen hodnověrně doložit jejich původ,“ sdělila Fajstavrová.
Celní úřad se poté vzhledem k nesplnění zákonné informační povinnosti a podezření na souvislost s legalizací výnosů z trestné činnosti rozhodl o zadržení finanční hotovosti k dalšímu šetření.
„Zajištěná finanční hotovost byla po přepočítání, zadokumentování případu a provedení nezbytných služebních úkonů na vyžádání předána Policii České republiky, oddělení hospodářské kriminality SKPV,“ dodala Fajstavrová.
Kriminalistům se nakonec podařilo nalézt skutečného vlastníka peněz. Cizinec je měl převzít od důvěřivého seniora, který se domníval, že se jedná o nezbytný poplatek k vyplacení výnosů z jeho investic do kryptoměn.
Při výslechu mladý cizinec uvedl, že peníze pouze vyzvedl u nějakého pána a vezl je svému kamarádovi do Prahy. Tam s nimi ale nedojel, protože ho na dálnici zastavila policejní hlídka.
Protože cizinec nesplňuje podmínky zákona o pobytu cizinců, bylo s ním zahájeno řízení o správním vyhoštění. Okresní soud pak rozhodoval o jeho vině ve věci podezření z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Za to mu případě prokázání viny hrozí podle trestního zákoníku trest až jeden rok vězení.
Důvěřivý senior měl velké štěstí, že o více než půl milionu korun nakonec nepřišel.
Celní správa v rámci své působnosti kontroluje dodržování povinností vyplývajících ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Osoba převážející peněžní hotovost v hodnotě alespoň 15 tisíc eur je na výzvu celního úřadu povinna sdělit informace o tomto převozu. Zejména své identifikační údaje, údaje o vlastníkovi a příjemci peněz, jejich původu, účelu převozu a další související skutečnosti, informovala Fajstavrová.