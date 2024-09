Pavlem omilostněný senior, odsouzený v Asii za drogy, se propuštění nedožil

S informací přišel přišel Český rozhlas-Radiožurnál, kterému mužovo úmrtí potvrdil jeho syn. Švec už loni ve věznici Horní Slavkov stěžoval na špatné zdraví a působil dezorientovaně. Senior bude mít sociální pohřeb, o který se postarají úřady v Sušici, kde měl naposledy trvalý pobyt. S rodinou Švec vztahy neudržoval, s výjimkou sestry, která už ale také zemřela.

Švec, který byl zadržen na letišti v Hongkongu se třemi kilogramy kokainu, vinu vždy popíral. Uvedl, že o drogách v kufru nevěděl. Podle dřívějších informací Radiožurnálu nejprve cestoval přes Afriku do Brazílie, aby si tam převzal údajné dědictví, o kterém se dozvěděl z e-mailu.

Kufr, ve kterém pak v Hongkongu našla policie drogy, údajně dostal v Brazílii jako dárek. Po příletu do Hongkongu byl lehce dezorientovaný, hledal svůj kufr a nemohl ho poznat, což upoutalo pozornost policie.

V lednu 2018 byl tehdy sedmdesátiletý Švec v Hongkongu odsouzený k 27 letům vězení. O milost pro něj po vydání do Česka požádal spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun. Udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit či odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení.

Hlava státu žádosti vyhověla letos v létě. Prezidentská kancelář uvedla, že 27letý trest je vzhledem k věku žadatele de facto doživotní, v Česku je přitom trestní sazba za stejný čin v rozmezí osmi až 12 let. „Žadatel si již odpykal šest let trestu v zahraničí, před necelými dvěma lety byl předán zpět do Česka, kde si odpykává zbytek,“ napsal v červenci Hrad. Milost zkrátila trest z 27 let na osm, které měl muž dovršit letos v listopadu.