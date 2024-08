Senior si polepil auto proruskými symboly. U soudu litoval a trestu unikl

Loňskou vzpomínkovou akci za padlé osvoboditele z druhé světové války pořádali na Olšanech „vlastenci“ z motorkářského klubu Red Eyed Crüe – podle svého webu „bratrsky spojení“ s ruskými Nočními vlky. Na hřbitov přijel 7. května ve svém voze i důchodce Jan Szkibik. Oblékl se do vojenského a na hruď si přišpendlil svatojiřskou stuhu – znak ruských separatistů.

Přítomné policisty zaujalo Szkibikovo vozidlo. Senior si totiž svého forda „vyzdobil“ hned na třech místech nalepeným bílým písmenem Z, které je oficiálním symbolem ruské invaze na Ukrajinu. Na autě měl dále nálepku Wagnerovců, brutální ruské žoldácké skupiny zapojené do válečného konfliktu, a rovněž dvě svatojiřské stuhy.

Podle obžaloby tím veřejně podporoval ruskou agresi na Ukrajině, za což mu ze zákona hrozilo od šesti měsíců do tří let vězení. Soudkyně Hana Klemperová ho letos v květnu potrestala trestním příkazem – konkrétně mu uložila půlroční podmínku se zkušební dobou v trvání osmnácti měsíců. Obžalovaný muž však podal odpor a tak se jeho případ nyní projednával v hlavním líčení.

U minulého jednání se senior doznal a uvedl, že ví, co použité proruské symboly znamenají. Litoval toho, co spáchal, a žádal o podmíněné zastavení trestního stíhání. Slíbil, že věnuje deset tisíc korun na konto pomoci obětem trestných činů. Když v polovině srpna dostal penzi, poslal zmíněnou částku obratem do úschovy soudu.

„Dotklo se ho to finančně. Klient složil peníze. Udělal to v den, kdy mu přišel důchod, protože to není člověk, který by jen tak běžně disponoval částkou deset tisíc korun. Myslím, že minimálně tím, že musel skládat takovou částku, která se ho dotkla, si uvědomil dosah svého chování. Ještě jednou děkuji za vstřícnost,“ řekl mužův obhájce Radek Jilg. Szkibik se z pondělního zasedání soudu omluvil.

Pomohla mu i dosavadní bezúhonnost

„Užitou symbolikou jako celkem při znalosti jejího významu vyjadřoval před ostatními účastníky akce stejně jako před dalšími osobami, které mohly (jeho) vozidlo při jízdě nebo po zaparkování v ulici U nákladového nádraží v Praze 3 pozorovat, kladný vztah k jednání Ruské federace vůči Ukrajinské republice,“ uvedla soudkyně. Připomněla, že Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022 bez legitimního důvodu.

Podle Klemperové mohlo Szkibikovo jednání také podněcovat nenávist a nepřátelství vůči Ukrajincům a přispět k nárůstu nesnášenlivosti vůči této skupině obyvatel.

Přesto vyhověla mužově žádosti a nijak ho nepotrestala, když nakonec jeho stíhání podmíněně zastavila. Szkibikovi stanovila zkušební dobu v délce jednoho a půl roku, během které musí vést řádný život, jinak se k soudu vrátí.

„Podmínky pro odklon byly naplněny nejen doznáním, ale zejména osobou pana obžalovaného. Je v důchodovém věku, má přes 70 let a je to jeho první trestní stíhání za dobu dospělého života. Je osobou doposud bezúhonnou, má čistý rejstřík trestů i přestupků. Nevidím důvod, proč mu nevyhovět,“ prohlásila soudkyně.

S tímto postupem souhlasila také státní zástupkyně, která se vzdala práva podat stížnost. Stejně bude podle advokáta postupovat i jeho klient, pro kterého prý bylo trestní stíhání dostatečným ponaučením.

V minulosti se Szkibik fotil například s vlajkou samozvané Doněcké lidové republiky nebo hojně vystupoval v internetových diskuzích pod zpravodajskými články, kde se vyjadřoval hanlivě o Ukrajincích a prohlašoval, že je třeba v jejich zemi „vymýtit fašismus“.