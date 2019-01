Senior ‚terorista‘ se přiznal a lituje. Nechal srazit vlaky se stromem, aby poštval Čechy pro muslimům

PRAHA V pondělí se začne zodpovídat před soudem z možného teroristického útoku jednasedmdesátiletý Jaromír Balda. Předloni poslal dva stromy pod kola vlaků. Srážky chtěl přičíst muslimům, aby proti nim poštval tuzemskou veřejnost. Státní zástupce ho obžaloval z dvojice trestných činů. Pokud se Balda v soudní síni neobhájí, v krajním případě může skončit až na 15 let za mřížemi.

Senior se vydal na svou misi předloni v létě. V červnu nejprve způsobil kolizi stromu s vlakem mezi Mladou Boleslaví a Bakovem na Jizerou, v červenci si pro druhou srážku vybral trať mezi stanicemi Bezděz a Bělá pod Bezdězem. Pokaždé postupoval podle stejného modu operandi. Porazil strom, který skončil na koleji. Do listnáče pak naboural vlak. Cestující oba incidenty přečkali bez zranění.

Své činy Balda zdramatizoval tím, že kolem místa nehod rozházel letáky. Na nich psané vzkazy měly kolize spojit s údajnými vyznavači radikálního islámu. Serveru Lidovky.cz se podařilo zastihnout seniorova právního zástupce, podle jeho vyjádření se Balda nad svým činem pozastavil. „Můj klient se k jednání doznal. Upřímně lituje, že udělal to, co udělal,“ sdělil advokát Aleš Tolnay.

Muže v letech zadržela policie loni v únoru. Po zatčení obratem skončil ve vazbě. Když o ní soud rozhodl, nepodal si ani stížnost. V prosinci Baldu státní zástupce obžaloval z teroristického útoku a vyhrožování teroristickým trestným činem. Ve chvíli podání obžaloby dlel senior stále ve vazbě. Jak nyní povede Tolnay jeho obhajobu, zatím není jasné. „To bude patrné při hlavním líčení, v tuto chvíli to po mně nechtějte vědět,“ řekl.

Rozsudek už možná ve středu

Podle informací serveru Lidovky.cz se Balda nejen přiznal, ale během vyšetřování s kriminalisty aktivně spolupracoval. Před soudem má podpořit verzi státního zástupce řada důkazů. „V přípravném řízení byly policejním orgánem zejména zajištěny listinné důkazy, věcné důkazy, svědecké výpovědi a znalecké posudky,“ sdělil serveru Lidovky.cz žalobce Martin Bílý, který případ poslal k soudu.

Stanice v Bakově nad Jizerou, nedaleko níž došlo k jedné za srážek.

„Závažnost této věci je enormně zvyšována tím, že obviněný s úmyslem, který předpokládá skutková podstata trestného činu teroristického útoku, vedle samotných výhrůžek teroristickými útoky, kterými měl hrozit, již měl ve dvou případech přistoupit k jejich spáchání, a tím vydat větší počet osob v nebezpečí bezprostředně hrozící smrti či vážné újmy na zdraví,“ zhodnotil žalobce případ.

V minulosti pustil Ratha z vazby

Kauza se vzhledem ke své závažnosti dostala na stůl Krajskému soudu v Praze. Hlavní líčení je zatím naplánované do středy 9. ledna. Poslední den líčení by mohl zaznít rozsudek. „Dovedu si představit, že stihneme ve středu závěrečné řeči a možná i vyhlášení rozhodnutí. Ale to se bavíme o ideální variantě, kdy se nikdo neomluví, všichni dorazí a nebudou relevantní návrhy na doplnění dokazování,“ přiblížil serveru Lidovky.cz předseda senátu Jiří Wažik.

„Na pondělí dopoledne je naplánován výslech obžalovaného, po poledni znalců. Na úterý jsou postupně voláni všichni svědci. Průběžně budou prováděny listiny a další důkazy,“ přiblížil „jízdní řád“. Dříve na sebe coby ještě soudce Okresního soudu Praha-východ upozornil, když na jaře 2013 rozhodl o propuštění pro korupci stíhaného exhejtmana Davida Ratha z vazby. Propuštění podmínil kaucí, nejprve ji stanovil na 14 milionů, a poté ji srazil na 2 miliony.

Podstatu své současné kauzy příliš komentovat nechce. Rozhodně ne dřív, než se případ objasní v síni. „Co se týče závažnosti kauzy, tak bych si konkrétní hodnocení věci nechal až na dobu, kdy budou provedeny všechny důkazy. Nyní by to bylo předčasné,“ podotkl soudce. Zvláštní opatření pro tento proces nechystá. „To se ale pochopitelně může změnit po případné konzultaci s vězeňskou službou, justiční stráží či v reakci na aktuální situaci.“

Srážky se zpočátku prověřovaly jako obecné ohrožení, kriminalisté ale v září 2017 podle tehdejšího zjištění serveru Lidovky.cz začali nahlížet na případ jako na teroristický útok. Server Lidovky.cz pak loni v únoru jako první upozornil na Baldovo zatčení a jeho motivy. Server Aktuálně.cz poté přinesl informaci, že senior patří mezi stoupence hnutí SPD Tomia Okamury. Straně daroval 12 tisíc korun, v Bakově nad Jizerou dokonce za hnutí agitoval.