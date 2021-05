Senioři a vakcinace. Kraj kvůli frontám sáhl ke speciální akci

Praha Na očkování proti koronaviru stále čeká u svých praktických lékařů asi 77 tisíc sedmdesátníků a zhruba 25 tisíc lidí ve věku nad 80 let; zhusta těch, jimž nemoc covid-19 může ublížit nejvíc. Přitom očkovací „okno“ je pro seniory otevřené od samého počátku vakcinace v Česku, tedy od letošního ledna a února.

Do argumentačního ping-pongu provázejícího tento stav – kdy praktici spatřují příčiny dlouhé fronty čekatelů najmě v nedostatku státem distribuovaných vakcín, což stát ústy ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) odráží tím, že posílá seniory do očkovacích center, kam se ale starším z různých důvodů příliš nechce – teď hodlají výrazněji promluvit krajské samosprávy. Nechají dopravit vakcíny přímo do ordinací praktiků.



Podle informací Lidovky.cz k tomu přistoupili v Moravskoslezském kraji: praktikům dodají sedm a půl tisíce dávek vakcíny Moderna, aby se kýžené injekce dostaly co nejrychleji do paží zájemců z řad seniorů.



„V kategorii nad 80 let žije v Česku zhruba 450 tisíc lidí, z toho asi osmdesát procent se přihlásilo k očkování, zbylá pětina zájem neprojevila,“ řekl pro Lidovky.cz hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Podle něj oněch pětadvacet tisíc dosud nenaočkovaných lidí starších 80 let čeká na vakcínu právě v pořadnících u svých praktiků. Jen na zmíněném severu Moravy se to týká zhruba tří a půl tisíce seniorů.

V kategorii 70 až 79 let je situace obdobná, zájem o vakcínu projevilo osm z deseti lidí této věkové kohorty.



Že teď senioři čekají, až je naočkují jejich praktičtí lékaři, je podle Vondráka logický důsledek strategie z počátku vakcinace. „Seniorům bylo doporučováno, aby se očkovali u svých praktických lékařů, protože zejména starší spoluobčané mají tendenci spíše věřit svému praktikovi než lékařům ve velkých očkovacích centrech. Bohužel kvůli výpadkům v dodávkách vakcín AstraZeneca došlo ke zdržení procesu vakcinace, hlavně u těch nejstarších,“ řekl hejtman. Dodal, že v posledních týdnech se ale situace stabilizuje. ,,Dokonce máme dostat určité množství AstraZeneky ze Slovenska a z Rakouska, což nám určitě pomůže,“ uvedl Vondrák.

Proočkováno, hlásí jih Čech

Co nyní pálí severovýchodní část republiky, není tak žhavé na jihu země. ,,Dosáhli jsme asi největší proočkovanosti v kategorii nad 70 let, tam všem krajům poměrně dominujeme,“ řekl pro Lidovky.cz Martin Kuba (ODS), hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR. Dle něj už není v Jihočeském kraji senior, který měl o očkování zájem, a ještě nepřišel na řadu.



Český statistický úřad včera oznámil, že letos v březnu zemřelo v Česku dle předběžných údajů zhruba 16 600 obyvatel, to je dosud nejvíc úmrtí za jediný měsíc od doby, kdy se tyto údaje evidují. Úmrtnost nejstarších seniorů ve věku nad 85 let se však oproti průměru výrazně snížila, vliv na to může mít fakt, že řada z nich už byla očkovaná.

Od včerejška se k vakcinaci mohou hlásit všichni lidé starší 45 let. Příští týden se otevře registrace k očkování pro lidi ve věku 40 až 44 let.