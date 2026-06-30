Seniorce a zubařce soud snížil tresty za vraždu vůdce kutnohorské sekty

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  12:38
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Seniorka a zubařka si za vraždu vůdce kutnohorské sekty odpykají 12 a devět let vězení. Původní tresty jim v úterý pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen.

Soudy

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Součástí verdiktu je pro lékařku i čtyřletý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné.

Městský soud v Praze loni ženám ve zrušeném rozsudku uložil 13 a 12 let odnětí svobody, zubařce také čtyřletý celkový zákaz práce ve zdravotnictví a povinnost docházet k psychiatrickému léčení. Státní zástupce dnes neuspěl s odvoláním, v němž žádal pro seniorku 16 let za mřížemi, pro zubařku 14 let a pětiletý zákaz činnosti. Poukazoval mimo jiné na to, že lékařka se zpronevěřila Hippokratově přísaze.

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Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z vraždy vůdce kutnohorské sekty. (10. června 2025)
Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z vraždy vůdce kutnohorské sekty. (10. června 2025)
Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z vraždy vůdce kutnohorské sekty. (10. června 2025)
Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z vraždy vůdce kutnohorské sekty. (10. června 2025)
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