Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje

Kdo ženino zmizení ohlásil a zda je zadrženým někdo z příbuzných, policisté odmítli upřesnit.
„Další podrobnosti v tuto chvíli nemohu sdělit, podrobnosti přineseme, jakmile to půjde,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Radomír Šiška.
Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc
Kdo ženino zmizení ohlásil a zda je zadrženým někdo z příbuzných, policisté odmítli upřesnit.
„Další podrobnosti v tuto chvíli nemohu sdělit, podrobnosti přineseme, jakmile to půjde,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Radomír Šiška.
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!