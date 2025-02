„Tramvaj není formule.“ Za smrt ženy dostal řidič podmínku a zákaz řízení

Podmínku dostal Romsy už loni v listopadu, kdy ve věci rozhodoval olomoucký okresní soud. Uložil 1,5 roku vězení s podmíněným odkladem na dva roky a dvouletý zákaz řízení všech motorových vozidel. Odvolací soud nyní na žádost žalobce tento zákaz rozšířil i o drážní vozidla.

„Obžalovaný byl jednoznačně zcela správně uznán vinným z trestné činnosti, která mu byla kladena za vinu, neboť podle našeho názoru porušil povinnosti, které jako řidič tramvaje měl mít a ty bohužel vedly k tomu nejtragičtějšímu následku. Rozsudek jsme shledali zcela správným, pouze jsme zpřesnili výrok o trestu zákazu činnosti, aby bylo zřejmé, že panu obžalovanému byla zakázána i činnost řízení drážních vozidel,“ řekla v odůvodnění dnešního verdiktu soudkyně krajského soudu Michaela Burešová.

Řidič s obžalobou po celou dobu nesouhlasil. Tvrdil, že v osudnou chvíli vystupující šestaosmdesátiletou seniorku neviděl. Svou roli podle advokátky sehrál i typ staršího vozu tramvaje, jeho zaoblení i technická konstrukce.

Argumenty obžalovaného však okresní soud odmítl s tím, že zanedbal své povinnosti a nevěnoval se dostatečně řízení vozidla. S jeho závěry se dnes ztotožnil i krajský soud.

DPMO se po tragické nehodě za svého zaměstnance postavil, na jeho bedra půjde po pravomocném rozsudku finanční odškodnění. Pozůstalí si podle mluvčí podniku Anny Sýkorové nárokují částku přesahující čtyři miliony korun.

Podle soudu se řidič provinil, protože byl málo opatrný. „Porušil své povinnosti řidiče věnovat se řízení vozidla a nesledoval pohyb vystupující seniorky, která následně upadla do kolejiště,“ vysvětlil již dříve soudce okresního soudu Petr Bednář.

Svědectví znalců

Podle soudu řidič mohl cestující vidět, což potvrdil i jeden ze znalců. „Minimálně 1,5 vteřiny byla žena vidět ve zpětném zrcátku, viditelná být přestala, když spadla mezi tramvaje pod úrovní ostrůvku,“ uvedl znalec Ladislav Mandák.

„Pokud se však snažila dostat z tohoto prostoru, jak tvrdí svědci, byla viditelná, neboť ve zpětném zrcátku jde po celé délce hrana ostrůvku vidět,“ dodal Mandák.

Romsy vyjádřil lítost, podle něho šlo o souhru nešťastných okolností. U soudu totiž vyšlo najevo, že řidič o události vůbec nevěděl, nereagoval ani na nouzové tlačítko, kterým ho na situaci upozorňovali spolucestující. Tramvaj se rozjela a lidé řidiče zastavili až na druhé zastávce.

Tragédii zaznamenali také řidiči aut, jednomu se objevila přímo před očima. Ženě už podle jeho vyjádření nebylo pomoci. Sám se přitom šoféra tramvaje snažil na dění upozornit, ale marně.

„Viděl jsem chaos, lidé na chodníku se začali otáčet, nepřetržitě jsem začal na tramvaj troubit, ale řidič spíše přidal a jel. Pro mě jako pro šoféra prostě zmizel,“ uvedl svědek.

„Zvonila mu tramvaj, troubí na něho auto, vystartuje ze zastávky a jede dál - je to signál, že nedbal na okolnosti. Řidič nemůže jezdit s tramvají jak s formulí bez ohledu na to, aby dodržoval bezpečnost cestujících,“ upozornil soudce Bednář.

„Ze znaleckého posudku z oboru dopravy i z vyšetřovacího pokusu vyplynulo jednoznačně, že řidič mohl v inkriminovanou dobu vidět paní poškozenou, jak vystupuje z tramvaje, ale nevěnoval pozornost vystupující,“ míní státní zástupce Jan Masný.

Než spadla, dveře se zavřely

Neštěstí se stalo 14. září 2023 odpoledne na zastávce u výstaviště Flora směrem z centra. Šestaosmdesátiletá žena vystupovala na poslední chvíli z předních dveří druhého vozu, spadla však mezi vozy a souprava se záhy rozjela.

„Paní chtěla vystoupit prostředními dveřmi, ale ty se neotevřely. Šla proto rychle k prvním dveřím. Když jsme zpozorněli, byla asi na druhém schodu. Ozvalo se výstražné znamení. Paní vystoupila, dveře se zavřely. Bohužel jí asi chytily. Vůz se rozjel. Mačkali jsme tlačítka signalizace, ale tramvaj jela dál,“ vylíčila v srpnu jedna ze svědkyň, která cestovala s malou dcerou.

Řidič mi nevěřil, že přejel paní, líčila svědkyně smrt ženy pod koly tramvaje

Že žena pokračovala ve vystupování, i když už zněla a svítila signalizace, si vybavili také další svědci. Shodli se i v tom, že ji musely zachytit dveře. „Slyšel jsem, jak se dveře třepaly, jako kdyby se sekly,“ popsal mladý cestující.

Řidič už dříve prohlásil, že ženu neviděl. „Nevím, jak si to vysvětlit. Pořád jsem pozoroval zrcátko, až do zavření dveří. Jsou to zlomky vteřiny. Nezaznamenal jsem, že by se něco mihlo,“ řekl. Proto také dojel až na další zastávku.

Dopravce po nehodě nechal zkontrolovat systém blokování rozjezdu. U tramvají typu T3 R. P pracuje systém na principu rozpoznání přítomnosti překážky mezi křídly dveří. Dopravní podnik ubezpečil, že následné zkoušky potvrdily bezchybnost systému u všech provozovaných tramvají daného typu.