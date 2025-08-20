Podezřelého sedmadvacetiletého cizince policisté zadrželi v pondělí, když havaroval s vozem, který patřil oběti. Vůz rozpoznal kolem projíždějící syn seniorky, který následně s hlídkou vyrazil do jejího bydliště. Policisté na místě zjistili, že žena zemřela násilnou smrtí.
Tělo se našlo v takzvaném mobilheimu, tedy v malém domě, který lze přepravovat. Podle informací agentury Aktu.cz byla oběť zastlaná v posteli a měla kabel kolem krku. Tyto okolnosti policie doposud nepotvrdila.
„V případě, že by soud uznal vinu muže za vraždu 78leté ženy, může být ohrožen trestem až na dvacet let odnětí svobody, nebo trestem výjimečným,“ uvedla mluvčí s tím, že kriminalisté nadále pokračují ve vyšetřování.
Obviněného stíhají kromě vraždy také za neoprávněné užití cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku.
