Podle portálu by měl návrh směřovat k Norsku, Dánsku, Nizozemsku a Belgii, které Kyjevu dodávají letouny F-16. Deset strojů L-39NG Skyfox odpovídá zhruba jedné letce. Ukrajina by je mohla využívat nejen k výcviku pilotů, ale také k obraně proti dronům typu Šáhed, které si Rusové vyrábějí pod názvem Geraň-2.
Server odhaduje cenu zakázky na 250 až 300 milionů dolarů (5,3 až 6,3 miliardy korun), a to na základě dřívějších kontraktů na pořízení těchto letadel. Na základě zkušeností z českých a maďarských zakázek by nicméně první stroje mohly být Ukrajině předány nejdříve v letech 2028 až 2029, upozorňuje Defense Express.
Podle Hospodářských novin jednání o možné dodávce potvrdil bez dalších podrobností také ředitel Aera Vodochody Viktor Sotona a ukrajinské bezpečnostní zdroje. Na stole má být podle deníku komerční nabídka více než deseti strojů ve speciální protidronové úpravě, o kterou má mít Kyjev zájem. „Kdyby se našel někdo, kdo by je zaplatil, může prý dodávka začít už letos,“ píší Hospodářské noviny.
Kulomety a řízené rakety
Letoun L-39NG Skyfox vyrábí společnost Aero Vodochody. Model vznikl jako modernizovaná verze cvičného stroje L-39 Albatros. Podle Defense Express letoun získal v roce 2025 výzbroj zahrnující kulomety a řízené rakety ráže 70 milimetrů.
„Díky tomu se cvičný a bojový letoun L-39NG Skyfox proměnil v opravdového lovce dronů, což je pro Ukrajinu vynikající zpráva,“ píše server s tím, že ukrajinské letectvo zároveň hledá náhradu za dosluhující cvičné letouny L-39 Albatros ze sovětských časů.
Aero Vodochody v lednu předalo státnímu podniku LOM Praha pátý cvičný letoun L-39 Skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku s tím, že do konce letošního roku hodlá dodat další tři stroje
Předloni dodalo Aero sériově vyrobené stroje L-39 Skyfox Vietnamu a loni pokračovalo v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm letounů z 12 objednaných. Zbývající čtyři stroje budou předány v roce 2028.