Server Politico: ANO si v eurovolbách polepší na šest křesel, uspějí i Piráti se čtyřmi

PRAHA Již tento pátek se otevřou hlasovací místnosti a voliči začnou rozhodovat o tom, kteří z­ kandidátů obsadí 21 křesel v Evropském parlamentu určených pro Česko. Pondělní den je přitom poslední, kdy se v médiích smí objevit předvolební průzkumy. Všechny dostupné z jednotlivých zemí shromáždil server Politico a na jejich základě publikoval o víkendu odhady, v jakém složení by mohl po volbách europarlament fungovat.

Co se Česka týče, podle serveru si vládní hnutí ANO proti posledním eurovolbám v roce 2014 polepší o dvě křesla. Celkem může získat šest míst a 21,74 procenta hlasů. To je méně, než hnutí přisuzují české průzkumy. Například podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které výsledky zveřejnilo koncem dubna, by hnutí Andreje Babiše volilo 28 procent voličů.



Výsledek závisí na volební účasti

Agentura Median pak zmapovala výsledkové scénáře podle toho, jaká bude volební účast. „Při účasti okolo 30 procent ANO drtivě vyhrává s výsledky okolo 25 procent. Při 15procentní účasti by ale jeho zisk pravděpodobně poklesl k 22 procentům,“ uvádí.

Že by se volební účast vyhoupla až ke třiceti procentům, se jeví odborníkům jako nepravděpodobné. Při minulých volbách v květnu 2014 využilo práva hlasovat v­evropských volbách 18,2­ procenta Čechů.

Která politická strana získá druhý a třetí nejvyšší výsledek, se volební průzkumy neshodují. Server Politico přisuzuje čtyři křesla a 15,38 procenta hlasů Pirátům, kteří v současnosti žádného zástupce v Evropském parlamentu nemají. Na třetím místě bude podle serveru ODS se třemi mandáty a­ 12,35 procenta hlasů. Aktuálně má dva mandáty.

Český premiér Andrej Babiš.

Průzkum CVVM uvádí pořadí těchto stran opačně. Podle něj by druhou příčku získala ODS se ­12 ­procenty a třetí Piráti s­ 10,5 ­procenta. Hned za nimi bude podle průzkumu KSČM s­ deseti procenty. Sociální demokraty by volilo 8,5 procenta lidí. Podpora hnutí SPD, koalice STAN s ­TOP 09 a Zelenými se pohybovala na konci dubna kolem pěti procent, stejně jako u lidovců.

Šance mají i hnutí známých­ tváří

Průzkum agentury Median vidí šance Pirátů kolem 14 procent a­ ODS kolem 13 až 14 procent. Koalice TOP 09 se STAN a Zelenými by měla v závislosti na účasti devět až 11 procent, SPD kolem deseti procent a lidovci sedm až devět procent hlasů. Komunisté a sociální demokraté by dostali pět až šest procent hlasů.

Odhady serveru Politico vidí šance SPD lépe – konkrétně na čtvrtém místě se dvěma křesly a ­11,14 ­procenta hlasů.

Šanci uspět ve volbách do Evropského parlamentu mají podle agentury STEM/MARK díky známosti svých lídrů a současných europoslanců i neparlamentní subjekty – hnutí Hlas v čele s Pavlem Teličkou nebo Evropa společně, které vede Jaromír Štětina.

Předvolební kampani zatím dominují témata dvojí kvality potravin a migrace, s níž je spojená i­ ochrana vnějších hranic.

Obé rezonuje napříč společností, bez výrazných rozdílů věkových, genderových a vzdělanostních.