Horká debata jako už dlouho ne. Čeští europoslanci reagují na Orbánovo vystoupení

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) připustil, že Orbán v projevu „měl pravdu“ stran migrace a ztráty evropské konkurenceschopnosti. „Migrační politika je skutečně jedno velké selhání. A on na to upozorňuje deset let,“ řekl dnes Vondra. „Ale on se ve své úvodní řeči vůbec nezmínil o Ukrajině a Rusku,“ dodal.

Většina europoslanců tak podle Vondry Orbánovi právem vyčítala jeho rétoriku i některé kroky předsednictví, které nebyly konzultované a nahlodaly evropskou solidaritu ve vztahu k Ukrajině. „Bylo pro mě zklamáním, že ani v závěrečném slovu poté, co čelil tři hodiny po právu velmi značné kritice, na to nereagoval,“ uvedl Vondra, podle něhož taková „horká politická debata“ jako dnes v EP už dlouho nebyla.

„Neochota pomáhat Ukrajině Evropě nepomůže, paktování s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem Evropě nepomůže, pouštět přes Maďarsko ruské agenty Evropě nepomůže. Projev Orbána ale ukázal, že naše slabina je naprosto viditelná - posilující vliv extremistů, kteří pro peníze a vlastní zisk neváhají škodit,“ komentoval Orbánovo vystoupení Ondřej Kolář (TOP 09). Dodal, že Orbán „svojí politikou ničí Maďarsko, maďarskou společnost a škodí Evropě.“

Také podle Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) Orbánovo chování „dlouhodobě podrývá jednotu EU“, a to nejen v otázce podpory Ukrajiny ve válce s Ruskem. „Maďarský premiér Orbán ve svém proslovu zopakoval problémy, které Evropu trápí. Neslyšel jsem ale od něj žádná konkrétní řešení. Faktem je, že maďarské předsednictví je oproti tomu minulému mnohem slabší. A není se čemu divit. Orbán dostal svými postoji Maďarsko na okraj EU,“ uvedl Zdechovský.

Azylový systém nefunguje, řekl Orbán

Maďarsko předsedá EU od 1. července do konce prosince, poprvé Unii předsedalo už v první polovině roku 2011, i tehdy byl premiérem Orbán. Ten dnes v EP připomněl, že i za prvního předsednictví čelila EU řadě krizí, ale nyní je podle něj situace ještě mnohem závažnější.

Orbán zmínil krize kvůli válce na Ukrajině i konfliktům na Blízkém východě či v Africe, hovořil i o riziku rozpadu schengenského prostoru volného pohybu kvůli znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích, o migrační vlně i o poklesu konkurenceschopnosti EU ve srovnání se Spojenými státy a Čínou.

Orbán také ve středu řekl, že jeho země chce dosáhnout míru a prosperity v Evropě a že EU se musí změnit, chce-li být konkurenceschopná. Maďarský premiér také kritizoval unijní azylový systém, který podle něj nefunguje, a řekl, že nelegální migrace vede k větším projevům antisemitismu, homofobie a nárůstu násilí na ženách.

To „pobavilo“ europoslankyni Markétu Gregorovou (Piráti). „I když se dnes Viktor Orbán viditelně snažil o smířlivější rétoriku, nevyhnul se kritice zelené transformace nebo migrace. Pobavilo mě, že se dle svých slov obává homofobie, kterou by uprchlíci měli způsobovat. Přitom je to právě jeho vláda, která vytváří homofobní zákony,“ sdělila Gregorová. „Vzpomeňme si například na zakazování knížek pro mladistvé s jakoukoliv LGBT tematikou,“ dodala.

Fraška, reaguje Dostálová

Klára Dostálová (ANO) komentovala reakce těch, kteří vystoupili bezprostředně po Orbánově projevu na plenárním zasedání. „To, co jsme viděli při jednání s premiérem Orbánem, je ostudné zneužití Evropského parlamentu pro osobní útoky a lacinou propagandu,“ řekla Dostálová. „Namísto věcné diskuse o prioritách předsednictví, včetně klíčových témat jako je mír a konkurenceschopnost a migrace, se jednání zvrhlo ve frašku,“ dodala.

Maďarské předsednictví podle ní správně upozorňuje na to, že Evropa musí chránit své občany a podniky před byrokracií, nelegální migrací a ekonomickou stagnací. „Potřebujeme efektivní politiku, která zajistí bezpečnost našich hranic, podporu malých a středních podniků a obnovu naší konkurenceschopnosti, nikoli ideologické projekty, které nás oslabují, ne-li ničí,“ uvedla Dostálová.

Také Kateřina Konečná (KSČM) kritizovala reakce šéfů frakcí EP na Orbánův projev. „Premiér Orbán ve svém projevu představil program maďarského předsednictví a mluvil o řadě důležitých problémů, které Evropu sužují, tak jak je to běžné během každého začátku jiného předsednictví,“ řekla Konečná.

„Ursula von der Leyenová spolu s předsedy frakcí EP a většiny dalších řečníků však místo možných řešení reálných problémů zneužili tuto příležitost ke kopnutí Maďarska za jejich suverénní a odlišný přístup k politice EU,“ dodala.