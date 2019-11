Šest žen těhotných v době, kdy se v Československu bortil komunismus. Přečtěte si výpovědi matek i dětí

Když probíhala jedna z největších událostí československých novodobých dějin, prožívaly euforii i nejistoty také v osobní rovině. Vedle revolučního dění pro ně rok 1989 znamenal i příchod potomka. V seriálu Lidovky.cz představujeme šest matek s jejich dětmi, které reflektují společenské změny třicet let po pádu železné opony. Přečtěte si, jak v mezigeneračním dialogu hodnotí odlišné životní zkušenosti.

Věra Veselá s maminkou Magdou Mezuláníkovou.

Když v Praze na sklonku roku 1989 vrcholilo revoluční dění, Magda Mezuláníková ležela v brněnské porodnici, kde se jí narodila dcera Věra. Z nemocničního rádia se ozývaly zprávy o dramatickém dění v Rumunsku. „Nevím, proč nám to pouštěli, měla jsem strach, že se to zvrtne i u nás,“ popisuje. Přečtěte si, co dnes znamená svoboda pro její dceru Věru.

Tereza Čechová (vlevo) s maminkou Ivetou Čechovou.

Že je Iveta Čechová v jiném stavu, zjistila krátce po 17. listopadu 1989. „Účastnila jsem se studentských protestů na Albertově, nakonec jsem ale nedošla až na Národní třídu. Vnímala jsem to spíše jako něco vzrušujícího, nedokázala jsem dohlédnout, jaký to bude mít dopad,“ vzpomíná.

Doris Matysová (vlevo) s dcerou Karolinou.

„Je to subjektivní, ale současnost začíná připomínat, co mi vyprávěla maminka nebo co jsem sama zažila za svých mladých let,“ říká třiapadesátiletá Doris Matysová v listopadovém seriálu Lidovky.cz. Podle její dcery se dnes člověk musí hlavně snažit sám.



Iveta Dušková (vpravo) se svou dcerou Agátou a vnukem.

Jako čerstvě těhotná účinkovala počátkem roku 1989 v pražském Divadle na Vinohradech v inscenaci Urmefisto o službě nacistickému režimu, kterou režíroval Jan Kačer a v níž hrála revolucionářku. „Představení v sobě mělo burcující potenciál, bylo o tom, jak se člověk zahodí s mocí. Divadlo bylo plné,“ líčí Iveta Dušková. Dcera Agáta se zase rozpovídala o domácím porodu i svobodě.

Jarmila Svobodová se synem Danielem.

Když lidé kolem Charty 77 vydali v červnu 1989 petici Několik vět, chtěla k ní Jarmila Svobodová připojit svůj podpis. „Šéfová mě tehdy prosila, abych to nedělala,“ vzpomíná dnes třiašedesátiletá žena na své bývalé zaměstnání ve Státním nakladatelství technické literatury, kde pracovala jako vedoucí všeobecné účtárny. „V té době jsem však otěhotněla a měla pak jiné myšlenky, takže jsem nakonec nic nepodepsala. Syn Daniel byl vymodlený, o dítě jsme se s manželem snažili deset let,“ přiznává Jarmila.



Darina Ivanovová se svým synem Nikolou (29).

Historka, kterou Darina Ivanovová (54) o době před třiceti lety vypráví, patří ve sbírce rodinných příhod k těm legendárním. Právě 17. listopadu, ve svých čtyřiadvaceti letech, se totiž dozvěděla, že se za pár měsíců stane matkou. „Manžel šel ten večer s kamarády na Uhelném trhu v Praze do pivnice U Dvou koček, která se nachází jen kousek od Národní třídy,“ vypráví. Poté, co mu oznámila šťastnou novinu, se vrátil zpátky za kamarády k výčepu s tím, že bude otcem a je tedy potřeba novou životní etapu řádně oslavit. „Dějiny kráčely mílovými kroky kolem a oni je prošvihli, zatímco otcovství zapíjeli.“