Sestřelit primátora Hřiba? Topkaři odmítají v Praze přepřahat. Ultimátum nepadlo, zní z ODS

PRAHA „Podpořte návrh zastupitelů ODS a odvolejte primátora Zdeňka Hřiba, nebo nám vysvětlete, jak máme hájit spojenectví pro sněmovní volby, když v Praze vládnete s naším konkurentem,“ zaznívá z ODS. Spojenectví středopravicové koalice vyvolává pnutí mezi TOP 09 a občanskými demokraty.

Zatímco na centrální úrovni je o spolupráci ODS, TOP 09 a lidovců jasno, minimálně v Praze ji zastínila komunální politika. Topkaři odmítají přepřahat v magistrátní koalici, v níž vládnou s Piráty, což budí nevoli u občanských demokratů. Těm by vyhovovalo, pokud by TOP 09 aktivněji vystupovala proti primátoru Zdeňku Hřibovi (Piráti). Jenže s tímto přáním naráží.

„Topka si chce zachovat svoji tvář solidního partnera. K tomu, aby byl někdo odvolán, musí existovat závažný důvod. Navíc se nacházíme v době koronakrize, kdy by destabilizace vedení města nebyla v zájmu Pražanů,“ řekl Lidovky.cz Jiří Pospíšil, předseda pražské krajské organizace TOP 09.

Plané hrátky

Podle informací zevnitř strany je právě Pospíšil hlavním odpůrcem toho, aby se v Praze překreslila politická mapa. Nesouhlasil ani s nápadem, aby místo Hřiba převzal metropolitní primátorský řetěz Petr Hlaváček, náměstek primátora, který byl zvolen jako nezávislý na kandidátce Spojených sil pro Prahu/TOP 09. „Já to panu Hlaváčkovi přeji. Ale bez hnutí ANO, s nímž jsme vládu odmítli, na to v Praze většina není,“ odráží pokusy o přepřažení v čele města Pospíšil.

Pod stůl spadl i nápad na spojení klubů ODS a TOP 09. To před měsícem odmítl krajský výbor topkařů. „Nešlo o mé rozhodnutí. Odmítl to krajský výbor 24 hlasy. Utvořili jsme společný klub s hnutím STAN. Kdyby k něčemu takovému mělo dojít, muselo by to být po dohodě se Starosty, kteří ale řekli, že si nepřejí rozšiřovat klub,“ dodal Pospíšil. A v podobném duchu v minulých dnech mluvila i Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09.

„I my máme výhrady k tomu, jak Zdeněk Hřib vede metropoli, už několikrát jsme ho také kritizovali. Ale v současné situaci nemůžeme podpořit jeho odvolání, protože není vůbec jasné, co by se potom dělo, kdo by vlastně Prahu vedl. Pro TOP 09 je nepřijatelné spolupracovat v Praze s hnutím ANO, to jsme vždycky odmítali a to jednoznačně trvá,“ uvedla pro web Aktuálně.cz.

Jenže občanským demokratům, kteří vyhráli v Praze volby, ale skončili v opozici, není postup topkařů po chuti. „Přicházíme za partnery z TOP 09 s náměty na prohloubení spolupráce. Myslíme si, že by to pomohlo k lepšímu společnému výsledku,“ řekla pro Lidovky.cz Alexandra Udženija, šéfka zastupitelů ODS na pražském magistrátu.

Pekarová dál jako jednička

Fakt, že se topka nechystá k odvolání primátora Hřiba, v ODS respektují. Udženija odmítla, že by padlo jakékoli ultimátum. V posledních dnech se přitom hojně spekulovalo, že občanští demokraté požadují konec Hřiba výměnou za to, že předsedkyně TOP 09 bude jedničkou kandidátky koalice pro sněmovní volby.

„Trošinku se to zveličuje. Máme veliký zájem na tom, aby spolupráce mezi TOP 09 a ODS pokračovala, jak domluvilo předsednictvo. Myslíme si, že společně uděláme dobrý výsledek,“ řekla pro Lidovky.cz v pondělí Alexandra Udženija, která se v pondělí zúčastnila jednání obou stran. Místo personálních veletočů bude více pravděpodobný těsnější postup obou stran v podpoře konkrétních návrhů na pražském magistrátu. „Například vidění světa v dopravě je zcela jiné u Pirátů a Praha sobě než v ODS a TOP 09. Nechceme dávat jednu skupinu před druhou. Třeba řidiče před cyklisty,“ naznačila Udženija prostor pro dohody.

Spolupráci na projektu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL oznámili předsedové těchto tří subjektů v listopadu loňského roku. Ambicí je porazit ve sněmovních volbách dosud suverénní hnutí ANO. Kupříkladu v Praze mají podle informací webu Lidovky.cz být v první desítce kandidátky tři zástupci topky, jeden lidovec a zbývajících šest míst obsadit kandidáti ODS. Za občanské demokraty bude nejvýše, tedy na 2. místě hned za Pekarovou, poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová. V minulých sněmovních volbách získala ODS v Praze pět mandátů, letos by chtěla uspět ještě o něco lépe.

To, že do voleb je ještě dlouhá cesta, na které může projekt spolupráce tří odlišných subjektů zavrávorat, naznačují nejen debaty o rozdělení míst na kandidátkách. „To uvidíte, co se bude dít kolem kroužkování. Zejména lidovci v tom mají pevnou tradici,“ naznačil webu Lidovky.cz zdroj obav občanský demokrat z jižních Čech.

To se ostatně týká i alternativní koalice Pirátů se starosty. I ta se netají touhou společně ve volbách porazit hnutí ANO. Do koaliční smlouvy například Piráti navrhují pasáž, která by zakazovala prosazovat na nižší místa kandidátky osobnosti se zjevným záměrem získat preferenční hlasy a změnit tak dohodnutý poměr na volitelných místech.