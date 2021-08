Sestry by si zasloužily rentu, říká prezidentka jejich asociace. O profesi roste zájem i mezi chlapci

Lidovky.cz: Pociťujete mezi mladými lidmi zvýšený zájem o práci zdravotních sester a zdravotních bratrů?

Růst zájmu pociťuji. Vysvětluji si to tím, že pandemie odkryla široké veřejnosti skutečnou práci sester, ukázala, jak je důležitá a nezastupitelná.

Do rostoucího zájmu se dle mého promítá i to, že zdravotní sestra bude mít vždy jasnou garanci záruky zaměstnání, tito lidé se prakticky nikdy nebudou potýkat s nedostatkem práce, nepřijdou o ni, jako se to řadě lidí přihodilo právě v pandemii. V této profesi máte jistotu.