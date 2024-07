Ukrajinská vláda přijede do Prahy. S Fialou a ministry projedná obranu i migraci

Čeští ministři v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS) jednali v Kyjevě s ukrajinskou vládou a prezidentem Volodymyrem Zelenským předloni 31. října. Cesta měla mimo jiné podpořit ukrajinské ambice vstoupit do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Členové obou kabinetů jednali také o poválečné obnově Ukrajiny.

Fiala navštívil Kyjev i předloni v březnu, krátce po začátku ruské invaze. Letos koncem května přijal v Praze ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala, hovořili o vojenské pomoci Ukrajině, obranné spolupráci či rozvoji ekonomických vztahů. Šmyhal tehdy dorazil do Prahy na pracovní večeři v Kramářově vile, na které s Fialou a dalšími evropskými státníky řešili bezpečnostní otázky.

„Premiéři se na jednání dohodli při návštěvě premiéra Šmyhala v květnu v Praze. Bezpečnostní opatření jsou adekvátní situaci,“ sdělil poradce předsedy vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar na dotaz, jak dlouho akci kabinety připravují a jaká ji budou doprovázet bezpečnostní opatření.

Na české straně se jednání zúčastní ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) , ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), ministr dopravy Martin Kupka (ODS), ministr školství Mikuláš Bek (STAN), ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09).

Kabinet začátkem července odtajnil materiál, podle kterého Česko poslalo od začátku ruské invaze do konce letošního května Ukrajině z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 6,75 miliardy korun. Česko také spustilo iniciativu, ve které shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích mimo EU.

Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka 50 000 kusů munice, aktuálním cílem je dodat na Ukrajinu do konce roku 500 000 kusů. V červenci a v srpnu by mělo do země podle prezidenta Petra Pavla dorazit po 50 000 kusech munice, od září do konce roku by to mělo být měsíčně 80 000 až 100 000 kusů. Dočasnou ochranu mělo v půlce června v Česku na 350 000 uprchlíků z Ukrajiny.

Česká vláda pořádá pravidelná jednání také s polským kabinetem, v případě Slovenska letos v březnu konání mezivládních konzultací pozastavila kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Projevují se hlavně ve vztahu k Ukrajině. Několikrát odkládané mezivládní jednání s Izraelem bylo v plánu loni, těsně před vybraným termínem ale spáchalo rozsáhlý teroristický útok na Izrael hnutí Hamás a tamní kabinet cestu zrušil.