S výrazným příspěvkem na semináři vystoupila pedagožka a neúspěšná kandidátka do Senátu Milena Míčová. Ta ve svém proslovu kritizovala především takzvané nadnárodní elity, které podle ní ovlivňují i školství.
„Kdo řídí společnosti a vzdělávání? Nadnárodní elity. Pro tuto elitu neexistuje žádná vlast a žádné závazky k národům. Rozhodují o největších finančních tocích tím, že založili federální rezervní systém,“ řekla Míčová na půdě Sněmovny.
Nadnárodní elity, které ovládají školství, podle ní vytvořily struktury jako WHO, OSN nebo UNESCO a také založili fondy, nadace a neziskové organizace k řízení lidstva, za kterými stojí například maďarsko-americký finančník George Soros.
„Náš vzdělávací systém je podřízený vnějšímu řízení z nadnárodní úrovně. Úředníci na ministerstvu školství vykonávají jen zájmy struktur,“ pokračovala.
Míčová dále kritizovala umělou inteligenci a technologie. Možný dopad technologií demonstrovala na údajném zavedení AI do školství v Rusku.
„Digitální stopa začíná v první třídě. AI sbírá informace a také vybírá kariérní dráhu. Podle digitální stopy bude jednoduché najít talent, který bude nadnárodní korporace potřebovat,“ pokračovala pedagožka. Digitální škola podle ní bude v budoucnu „pouze pro služební lid“. Nadnárodní elita pak umístí své děti do škol, kde se učí tradičně.
Seminář s názvem Moudrost, mravnost a racionalita ve vzdělávání organizoval v Poslanecké sněmovně poslanec za SPD a bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík. Sám na začátku uvedl, že právě Míčová setkání iniciovala.
Dalším z vystupujících byl například spoluzakladatel spolku Svatopluk Michal Semín. Ten před svým projevem uvedl, že ho pozvala právě Míčová.
Konec inkluze a vymývání mozků
Na akci vystoupil i sám Ševčík. Ve své řeči kritizoval nové rámcové vzdělávací plány a také inkluzi. „Osnovy měly vést k tomu, že děti budou vzdělávány tak, aby měly znalosti. Nové vzdělávací programy jsou připraveny na systematické vymývaní mozků a jsou napojeny na progresivistické skupiny,“ prohlásil.
Inkluzi následně označil za chybný koncept, který by měl stát zrušit. „Neměl by být omezen, případně napraven. Zrušen. Bez toho to nepůjde. Neobejdeme se bez speciálních škol. Měly by více vnímány tak, že to pomáhá dětem a rodičům, ne, že je to něco špatného. Inkluze je od začátku velký nesmysl. Inkluze se stává černou můrou našeho systému,“ pokračoval.
Zvláštní školy by podle Ševčíka měly řešit také agresivní studenty. „Ve třídách je zhoršené klima. Rozšiřuje se agresivita a násilí. Máš takové sklony? Sorry, běž do speciální školy,“ vysvětlil.
Na současném školství dále kritizoval například nedostatek znalostí historie. „Velká část naší populace je pod dezinformacemi - neučí se dějepis. Není vyučován tak, jak býval, myslím, že je důležité, abychom se věnovali vývoji moderních dějin,“ dodal.
Současné školství zkritizoval také Semín. Nevolám po návratu ke středověké školní praxi, ale k principu, který za ní stál. Uspořádat podle logiky aktuální školskou výuku,“ vysvětloval.
Na semináři vystoupil například i poslanec SPD Tomáš Doležal. Ten kritizoval kroky ministerstva školství v době covidu.
„Téměř dvouleté uzavření škol bylo zásadní chybou. Zásadně to poškodilo žáky, zejména ty, kteří se připravovali na přijímací zkoušky. To musíme tehdejší vládě vytýkat zcela zásadním způsobem,“ vytkl tehdejší vládě, v jejíž čele stál dnešní premiér Andrej Babiš a současný ministr školství Robert Plaga.
Šéf resortu Plaga se do doby vydání článku k otázkám iDNES.cz nevyjádřil. Redakce jeho stanovisko dále zjišťuje.