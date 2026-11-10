Sněmovní výbor zahájí řízení s Ševčíkem. Kvůli jeho výkřikům o menopauze

„Usnesením jsme rozhodli, že byly splněny podmínky pro zahájení disciplinárního řízení proti panu poslanci Ševčíkovi,“ potvrdila následně předsedkyně výboru Helena Válková (ANO).
Šebelová ani Ševčík se jednání mandátového a imunitního výboru neúčastnili. Podle zdrojů iDNES.cz se bude disciplinární řízení konat 8. prosince. Na schůzi dorazí i poslanec Ševčík. Šebelová se kvůli zahraniční cestě omluvila. Pokud by výbor rozhodl, že šlo o disciplinární přestupek, hrozí Ševčíkovi pokuta ve výši jednoho měsíčního platu.
„Oceňuji toto rozhodnutí, je to dobrá zpráva, že se tím podnětem bude Sněmovna vůbec zabývat. Je to potřebné pro zlepšení vztahů ve Sněmovně,“ reagovala na usnesení výboru Šebelová. „Mně by stačilo, kdyby se mi úplně lidsky omluvil, příležitosti měl,“ doplnila.
Redakce iDNES kontaktovala také poslance Ševčíka s žádostí o komentář k usnesení. Poslanec na dotazy do vydání článku neodpověděl.
„Ať si vezme menopauzu“
Výbor v úterý projednával chování poslance Ševčíka kvůli jeho výrokům z jednání Sněmovny, které se konalo na konci října. Poslankyně Šebelová žádala krátce po jedenácté hodině večer o pauzu klubu, poslanec Ševčík na ni tehdy pokřikoval, „ať si vezme menopauzu“.
Šebelová požaduje za jeho slova omluvu. Ševčík proti tomu tvrdil, že je celá kauza nafouknutá a menopauza podle něj není sprosté slovo.
Výbor také přijal usnesení, které se týká etiky a chování poslanců na půdě Sněmovny. „To jak se chovají poslanci a poslankyně, je špatným příkladem pro společnost,“ komentoval místopředseda výboru Michal Zuna.
Válková doplnila, že se výbor zabýval také stížnostmi občanů. Mezi nimi i výroky poslance Jindřicha Rajchle směrem k demonstrantů, kteří protestovali proti rušení koncesionářských poplatků. Občané si stěžovali i na video Filipa Turka nebo chování místopředsedkyně Sněmovny Barbory Urbanové (STAN) a místopředsedy Jana Skopečka (ODS).
„Opravdu je to zprava zleva, někdy jsou to obecnější záležitosti, někdy konkrétní výroky,“ vysvětlovala Válková.
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22. října 2026