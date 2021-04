Severní vítr je neřád. Víkend bude chladný, byť z velké části slunečný

PRAHA Polojasná či dokonce jasná obloha, ale poměrně nízké teploty s tím, že ranní mrazíky nebudou vůbec výjimečné. Taková povětrnost čeká Česko o nadcházejícím víkendu; ani příští týden se nečeká velké oteplení.

Bude sice docela „hezky“, ovšem skutečné jaro s vyhřátými loukami a počasím vybízejícím k definitivní výměně šatníku se opět odkládá. Víkendové teploty totiž zůstanou asi 5 stupňů pod dlouhodobým normálem příslušným k aktuální fázi roku a zejména v severní části Česka počasí připomene spíš polovinu března než konec dubna.



Noc na sobotu bude mimořádně chladná: ranní minima by se měla dostat pod nulu na většině území republiky snad s výjimkou Polabí a moravských úvalů. Přes den teploty vystoupají maximálně na 12 až 14 stupňů, v severní části Česka ale bude i v nížinách znatelně chladněji. Třeba v Liberci nebo Ostravě by rtuť teploměru nemusela překonat desítku. Připočteme-li k tomu mírný vítr severních směrů, který bude pocitovou teplotu dále snižovat, vyjde nám pořádné „frišno“, na kterém nic nezmění ani většinou jasná či polojasná obloha. Méně slunečního svitu se očekává na severní Moravě a ve Slezsku.

Nedělní ráno bude sice o něco teplejší než to sobotní – mrznout by mělo hlavně na horách –, zato denní maxima se dostanou na o něco nižší hodnoty než v sobotu, tedy do rozmezí od 9 do 13 stupňů. Modely opět počítají s poměrně výrazným teplotním rozdílem mezi severní a jižní částí Česka: diference maximálních denních teplot třeba mezi Ostravou a Brnem by mohla dosáhnout i pěti stupňů. Podobně jako v sobotu také v neděli bude na obloze hodně slunce; srážky se neočekávají žádné.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Ani pro začátek příštího týdne nepočítají meteorologické modely známé v době publikace tohoto příspěvku s výraznějším oteplením, zhruba od poloviny pracovního týdne by se však mohly přidat srážky. Řečí čísel to znamená, že teploty se budou stále držet pět až šest stupňů pod dlouhodobým normálem příslušným k poslední dekádě dubna.



Nepřijde-li v posledních dnech měsíce neočekávané prudké oteplení, je dost možné, že letošní duben bude teplotně nejchladnějším čtvrtým měsícem v roce za posledních osmdesát let, tj. od válečného roku 1941.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.