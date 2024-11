Pylon největšího lanového mostu Česka už stojí, spotřeboval 370 kubíků betonu

Stavba největšího zavěšeného lanového mostu v Česku je jednou z nejsledovanějších částí budoucího severovýchodního obchvatu. Stavební firma na něm dnes provedla poslední betonáž pylonu, který ční do výšky 60 metrů, z čehož 48 metrů je nad mostovkou.

„Pro nás to byla důležitá výzva, aby most pěkně zapadal do prostředí. Nechtěli jsme tvořit hradbu, která bude bránit výhledu na Kunětickou horu. Byli jsme tlačeni cenou, skloubili jsme elegantní a efektivní konstrukci,“ řekl mostní expert Petr Vítek z firmy Hochtief CZ.

Na pylon stavaři spotřebovali 370 metrů krychlových materiálu. Má tvar písmene A. Nosnou konstrukci mostu chtějí mít stavbaři hotovou příští rok v únoru.

„Z hlediska nosných betonových konstrukcí je most dokončen. Ale v současné době ho máme stále uložen na dočasných podporách. Budou se instalovat závěsy, skládají se z lan, kterých je v jednom závěsu až 169. Potom, co se napnou, tak se mostovka zvedne z dočasných podpor,“ dodal Vítek.

Pak budou pokračovat dokončovací práce, jako je vytvoření izolace, vozovky, instalace říms a protihlukovových stěn. Most by mohl být hotov do léta příštího roku. Na pohled působí subtilně, což byl záměr.

Silničáři chtějí severovýchodní obchvat do předčasného užívání uvést na konci příštího roku. Samotný most by měl být hotový příští rok na jaře.

Stavba obchvatu je už za půlkou

Stavba důležité přeložky, která by měla ulevit ucpaným Pardubicím, je podle Ředitelství silnic a dálnic odhadem ze 60 procent hotová.

„Jednáme se zhotovitelem o optimalizaci harmonogramu. Pokud se to podaří, předčasné užívání stavby bude v samém závěru příštího roku. Původní zasmluvněný harmonogram přesahuje do roku 2026,“ řekl Rýdl.

Obchvat chtěli mít silničáři hotový původně na jaře příštího roku, což je termín, který delší dobu neplatí. Stavbu totiž blokoval bývalý pardubický hokejista Stanislav Procházka. Stát se s ním nedohodl na podmínkách odprodeje pozemků.

Podle Rýdla mají silničáři k dispozici všechny potřebné pozemky na celé trase budoucího obchvatu. V létě ŘSD začalo stavět na nevyvlastněných pozemcích v délce 300 metrů, které jim dosud chyběly.

„Celou trasu máme pod kontrolou, pokud jde o pozemky. Pokud je řešíme, jsou to dobíhající právní kroky, které nebudou mít na stavbu žádný vliv,“ řekl Rýdl.

Stavbu mostu i celého obchvatu provázejí občasné komplikace. Stavbaři na trase narazili na poměrně velkou skládku nebezpečného odpadu. Z 90 procent je odtěžená. Kvůli velké vodě, která v lednu podemlela dno Labe, museli potápěči zpevnit dočasný pylon. Stavební firma také musela v Poděbradské ulici odstranit nekvalitní asfalt.

Stavbaři bourali také část mostu přes kanál Halda. Kvůli odchylkám od projektové dokumentace a technologicky nepřesně provedené betonáži nařídil dozor stavby odstranění jednoho pole nosné konstrukce mostu přes kanál Halda. „Na každé stavbě, především na těch větších a složitějších, řešíme změny během výstavby. Řešíme určité potíže,“ řekl mluvčí ŘSD.

Severovýchodní obchvat bude dlouhý 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna s Dubinou. Obchvat stavební firma staví od prosince 2022, náklady budou 1,4 miliardy korun.

Potápěči museli na jaře kvůli velké vodě v Labi zpevnit dočasný pylon, přes nějž se vysouvá budoucí největší zavěšený lanový most v Česku: