premiér Andrej Babiš (ANO)
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Před revolucí pracoval pro podnik zahraniční obchodu Petrimex a pět let působil v Maroku. Byl evidován ve svazcích StB, Babiš ale jakoukoliv vědomou spolupráci odmítá a na Slovensku se kvůli tomu léta soudil.
Po rozpadu Československa založil Agrofert, který se vypracoval v největší agrochemický holding v zemi. Podle letošního žebříčku Forbes je Babiš na osmém místě seznamu nejbohatších lidí v Česku.
V roce 2011 založil hnutí ANO. V roce 2013 se stal ministrem financí v Sobotkově vládě a po volebním vítězství v roce 2017 i poprvé premiérem. Po volbách v roce 2021 se ANO ocitlo v opozici a Babiš také neúspěšně kandidoval na prezidenta, kdy ve druhém kole prohrál s Petrem Pavlem. Letos ale slavil comeback, jeho hnutí ovládlo sněmovní volby se ziskem 34,5 procenta a Babiš dojednal vládu s SPD a Motoristy.
ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO)
Před vstupem do politiky působil léta jako předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Do vlády se poprvé dostal v roce 2018, kdy v Babišově druhém kabinetu nahradil odstupující ministryni průmyslu Martu Novákovou (za ANO). Zároveň se stal vicepremiérem a po odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka řídil až do konce volebního období i resort dopravy.
Ve volbách v roce 2021 byl poprvé zvolen poslancem. Stal se místopředsedou Sněmovny a také vedl stínovou vládu ANO. V roce 2022 ho spolustraníci zvolili 1. místopředsedou hnutí. Havlíček se před letošními volbami netajil tím, že by chtěl sloučit agendu ministerstva průmyslu s ministerstvem pro místní rozvoj pod nový resort hospodářství. Kvůli tomu, že ANO nemá jednobarevnou vládu, ale od plánu nakonec upustil.
ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Pracovní kariéru spojila s finanční správou. Z ředitelky finančního úřadu pro Brno-venkov se postupně vypracovala na ředitelku odboru právního a daňového procesu na Generálním finančním ředitelství. V roce 2016 ji tehdejší ministr financí Andrej Babiš jmenoval svou náměstkyní. Měla na starosti legislativní a technickou přípravu zavedení EET.
Když byl po volbách v roce 2017 Babiš jmenován premiérem, stala se Schillerová jeho nástupkyní na ministerstvu financí a v roce 2019 také místopředsedkyní vlády. V roce 2021 kandidovala jako lídryně ANO v Jihomoravském kraji a posléze působila jako stínová ministryně financí. Poté, co končící vláda Petra Fialy (ODS) zrušila EET, nyní plánuje její znovuzavedení.
ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO)
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně spojil svou kariéru se sociální demokracií. Od roku 2006 byl poslancem a posléze i předsedou klubu. Tejc byl také jedním z účastníků proslulé „lánské schůzky“, na které se po volbách v roce 2013 sešli pučisté ze sociální demokracie s prezidentem Milošem Zemanem s cílem svrhnout tehdejšího předsedu Bohuslava Sobotku.
Po provalení schůzky rezignoval na post šéfa poslaneckého klubu a v dalších volbách v roce 2017 do Sněmovny už nekandidoval a odešel z vrcholné politiky. Dlouho bez ní ale nebyl. Po volbách ho ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) jmenoval svým náměstkem. Stejnou pozici Tejc zastával i za následné éry ministryně Marie Benešové.
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)
Po vystudování Právnické fakulty v Praze působil jako právník mediálního domu MAFRA. V roce 2014 se stal tajemníkem ministerstva financí vedeném Andrejem Babišem (ANO). Jeho vláda ho posléze nominovala do dozorčí rády České průmyslové zdravotní pojišťovny a o rok později i do správní rady VZP.
V první i druhé Babišově vládě zastával post ministra zdravotnictví. Až do roku 2018 byl členem ODS, která ho po spolupráci s KSČM v rámci tolerance druhé Babišovy vlády vyloučila. Roli ministra zastával během covidové pandemie. Po neshodách s premiérem ohledně povinného nošení roušek na veřejnosti ve funkci skončil a nahradil jej epidemiolog Roman Prymula. Po konci jeho, Blatného i Arenbergera se v květnu 2021 znovu ujal křesla ministra a mandát již dokončil.
V následujících volbách nekandidoval. Babišova vláda jej nominovala na post velvyslance ve Finsku, který zastával až do letošního roku. Na jaře oznámil, že se vrátí do politiky a bude kandidovat jako lídr ANO v Jihočeském kraji s úmyslem stát se znovu ministrem zdravotnictví.
ministr školství Robert Plaga (za ANO)
Vystudoval veřejnou správu na Mendelově univerzitě v Brně, kde posléze také vyučoval. V roce 2015 se stal politickým náměstkem na ministerstvu školství za hnutí ANO. Měl na starosti sekci vysokého školství, vědy a výzkumu. Po volbách v roce 2017 si ho Andrej Babiš (ANO) vybral jako ministra školství do své vlády.
Během pandemie covidu měl spory s premiérem i ministrem průmyslu ohledně opatření a uzavření škol. Spekulovalo se dokonce, že ve funkci skončí. Nakonec ale zůstal až do konce mandátu. Po nástupu nové vlády se stal náměstkem nového ministra školství Petra Gazdíka (STAN). V roce 2022 se stal předsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a pozici náměstka opustil. Dlouhodobě kritizoval práci dosluhujícího ministra Mikuláše Beka (za STAN).
ministr práce Aleš Juchelka (ANO)
Dlouhá léta působil jako moderátor v Českém rozhlase i České televizi, kde uváděl populární hudební pořad Medúza. Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy byl z pozice lídra kandidátky TOP 09 zvolen zastupitelem v Ostravě. V roce 2015 ze strany vystoupil a o dva roky později byl zvolen jako trojka kandidátky ANO v Moravskoslezském kraji do Sněmovny.
V závěru minulého volebního období nahradil ve vedení Sněmovny spolustraničku Kláru Dostálovou (ANO), která se stala europoslankyní. Celé období také zastával post stínového ministra práce za hnutí ANO. Na podzim získal 33 tisíc preferenčních hlasů a obhájil mandát poslance.
ministerstvo vnitra Lubomír Metnar (ANO)
Po vystudování Ostravské univerzity působil od roku 1998 jako policejní vyšetřovatel v Moravskoslezském kraji. Mimo jiné se podílel na vyšetřování žhářského útoku ve Vítkově, při němž byla popálená malá Natálka. V roce 2013 se stal náměstkem ministra vnitra Martina Peciny.
Po volbách v roce 2017 si ho Andrej Babiš vybral jako ministra do své nastupující vlády. V té první, která nezískala důvěru Sněmovny, zastával post ministra vnitra. Ve druhé vládě, ve které bylo ANO v koalici se sociální demokracií, si ale post nárokoval Jan Hamáček. Metnar se tak nakonec stal ministrem obrany. Tento post měl zastávat i v právě vznikající vládě. Poté, co šéf SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci mluvil o odvolání policejního prezidenta Martina Vondráška, ale Babiš resort SPD sebral a vyměnil jej právě za obranu. Metnar se tak stane ministrem vnitra.
místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO)
Rodačka z Bíliny vystudovala regionální geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu pracovala v letech 2000 až 2006 jako odborný referent na ministerstvu pro místní rozvoj. Mimo jiné připravovala dotační program na aktualizaci územně-plánovací dokumentace po povodních v roce 2002.
V komunálních volbách poprvé kandidovala v roce 2006 za SNK ED. Do zastupitelstva v Bílině se ale dostala až v roce 2014 jako nestranička za hnutí ANO. V roce 2018 už z pozice lídryně vyhrála volby a stala se starostkou. Post zastávala až do letošního listopadu, kdy se jej vzdala v souvislosti s její chystanou nominací na ministryni pro místní rozvoj.
ministerstvo obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD)
Kariéru v armádě zahájil v roce 1986 velitel čety prvních ročníků školních jednotek fakulty motostřeleckého vojska vysoké školy ve Vyškově. Během války v Jugoslávii byl zástupcem velitele 6. mechanizovaného praporu IFOR v Bosně a Herzegovině.
V armádě strávil několik desítek let. V roce 2016 ho prezident Miloš Zeman jmenoval generálmajorem. Od roku 2019 působil jako první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty. Po jeho konci v roce 2022 se ucházel o uvolněný post. Jeho jmenování podporoval prezident Miloš Zeman. Fialova vláda ale nakonec vybrala současného náčelníka Karla Řehku. Zůna poté působil jako vojenský přidělenec na české ambasádě v Pekingu. Na začátku letošního roku své působení v armádě ukončil a nyní by se měl jako odborník za SPD stát ministrem obrany.
ministr dopravy Ivan Bednárik (nestr. za SPD)
Celoživotní manažer vystudoval gymnázium ve Zlatých Moravcích na Slovensku. V roce 2014 se stal předsedou představenstva ČD Cargo. V roce 2020 ho dozorčí rada zvolila novým generálním ředitelem Českých drah, kdy nahradil Václava Nebeského. Změnu podporoval tehdejší ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO), podle kterého měla změna posílit podnik v době pandemie a související krize.
Dva měsíce po jmenování vlády Petra Fialy (ODS) oznámil Bednárik svou rezignaci na post generálního ředitele Českých drah. Od května letošního roku vede z pozice generálního ředitele Železnice Slovenské republiky. Na podzim se o něm začalo spekulovat jako o možném kandidátu SPD na post ministra dopravy.
zemědělství Martin Šebestyán (nestr. za SPD)
Manažer, který vystudoval provoz a ekonomiku na České zemědělské univerzitě. Od roku 1998 vedl finanční oddělení Energostrojírny Pardubice. V roce 2000 nastoupil na ministerstvo zemědělství, kde pracoval na pozici referenta. Od roku 2004 začal pracovat ve Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), který od roku 2013 vedl.
V roce 2019 došel SZIF k závěru, že premiér Andrej Babiš (ANO) není ve střetu zájmů, což rozporovalo závěry auditu Evropské komise, na jehož základě byly pozastaveny evropské dotace pro Babišův holding Agrofert. Šebestyán v čele SZIF skončil několik měsíců po nástupu Fialovy vlády. Před rokem se stal předsedou předsednictva spolku Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků.
zahraničí Petr Macinka (Motoristé)
Dlouholetý spolupracovník prezidenta Václava Klause vystudoval politologii na soukromé vysoké škole CEVRO. Během Klausova druhého mandátu na Hradě pracoval jako zástupce ředitele tiskového odboru a doprovázel jej na zahraničních cestách. Po konci mandátu působil až do letošních voleb jako mluvčí Klausova institutu sídlícím na pražské Hanspaulce.
V roce 2022 oznámil, že zakládá novou stranu Motoristé sobě. Byla to reakce na vládnutí tehdejšího primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) v hlavním městě a na domnělé omezování automobilové dopravy a rozšiřování cyklopruhů. Spolu s Macinkou byl na první tiskové konferenci také současný poslanec Motoristů Vladimír Pikora. Představení strany přihlížel i Filip Turek, na magistrát ale ještě nekandidoval. Motoristé tehdy získali 2,29 procenta a do zastupitelstva se nedostali.
V kampani před letošními volbami se Macinka prezentoval jako kandidát na post ministra pro životní prostředí. Po kauzách Filipa Turka si ale s ním nakonec vyměnil resort. Macinka tedy má zamířit na ministerstvo zahraničí.
životní prostředí Filip Turek (Motoristé)
Do širšího povědomí veřejnosti se dostal po pandemii covidu, kdy začal v podcastech a rozhovorech na YouTube mluvit o automobilech, hrozícím problémům s Green Dealem, ale i o devadesátých letech. Do politiky vstoupil až v předvolební kampani do europarlamentu, kam z pozice lídra vedl kandidátku koalice Motoristů a Přísahy Roberta Šlachty.
V kampani se ostře vymezoval proti lídryni Starostů Danuši Nerudové. Pár dní před eurovolbami na něj také poprvé vyplavaly starší snímky, na kterých má zdviženou pravici a také artefakty z jeho obývacího pokoje s nacistickou tématikou. Ve volbách to však Turkovi neuškodilo, s Motoristy získal před 10 procent a spolu s ním prošla do Bruselu také dvojka Nikola Bartůšek.
V europarlamentu se ale v rámci uskupení Patriotů ocitl v opozici a už od začátku roku naznačoval, že by mohl kandidovat do Sněmovny. To nakonec potvrdil a na podzim se stal z pozice lídra ve Středočeském kraji poslancem. Turek hned na začátku vyjednávání ANO s SPD a Motoristy připustil, že se „velmi pravděpodobně stane ministrem zahraničí“. O pár dní později ale Deník N zveřejnil screenshoty jeho dřívějších příspěvků na sociálních sítích plné rasistických a homofobních poznámek. Turek se za část věcí omluvil, některá hlavní nařčení ale odmítl a Motoristé podali na médium trestní oznámení.
Prezident Petr Pavel si ale Turka na ministerstvu zahraničí kvůli možnému poškození pověsti Česka v cizině nepřál. Čestný prezident Motoristů je tedy kandidátem na ministra životního prostředí. I s tím má ale Pavel podle Babiše problém.
ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)
Zpěvák, textař a marketér spojil svou kariéru s kapelou J.A.R. Je autorem řady jejích textů, podílel se ale také na hudbě k filmům Snowboarďáci či Rafťáci. V roce 2014 byl také v porotě česko-slovenské verze světově proslulé televizní soutěže X Factor.
V minulosti se podílel na kampani řady stran. Pomáhal například ODS a stál také za textem předvolební písně Pirátů z roku 2017 „Pusťte nás na ně“. V posledních letech politiku také komentoval jako expert na zpravodajské stanici CNN Prima News.
V létě oznámil, že bude kandidovat za Motoristy jako lídr v Plzeňském kraji. Jeho kolegové z J.A.R. ho následně vyloučili z kapely pro neslučitelnost s politickou kampaní. Protivníci také Klempířovi v kampani často připomínali jeho spolupráci s StB. Po dojednání společné koalice ANO, SPD a Motoristů bylo oznámeno, že se stane ministrem kultury.
sport, zdraví a prevence Boris Šťastný (za Motoristy)
Vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a je zakladatelem sítě Alzheimer Home, která provozuje domovy pro seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a demencí. Podnikal také v oboru dovozu sportovních potřeb, zejména tenisového vybavení.
Od roku 2006 byl poslancem za ODS. Stál mimo jiné za zákazem kouření v restauracích a na zastávkách MHD. Byl také předsedou pražské buňky ODS. Po roce 2013 ale stranu opustil s odůvodněním, že přestala hájit základní ideové principy. Zasazoval se také o to, aby se do politiky vrátil bývalý prezident Václav Klaus. Když ale exprezident tuto myšlenku odmítl, přestal se Šťastný na několik let politicky angažovat.
Do velké politiky se rozhodl vrátit až v roce 2024, kdy se stal členem Motoristů a rovnou i předsedou jejich pražské buňky. Zároveň na podzim kandidoval za koalici Motoristů a hnutí ANO do Senátu na Praze 12. Skončil na druhém místě se ziskem 26 procent, mandát už v prvním kole obhájil senátor Pavel Fischer.
V kampani do sněmovních voleb se Šťastný prezentoval jako stranický expert na zdravotnictví a oblast sociálních věcí. Když bylo po volbách jasné, že hnutí ANO si ponechá post ministra zdravotnictví i ministra práce, vytvořila koalice pro Šťastného nový resort bez portfeje.