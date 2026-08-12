Policie zahájila trestní stíhání 6. srpna, když Jurigu zadržela po návratu ze španělské Málagy, kde pobýval. „Mohu potvrdit, že vámi jmenovaný byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 8. srpna vzat do vazby,“ sdělil serveru předseda soudu Michal Dvořák.
Antonín Juriga podle něj proti rozhodnutí podal stížnost, o které bude rozhodovat Městský soud v Praze.
„Přibližně v patnácti až dvaceti případech donutil překonáním projeveného nesouhlasu či vážně míněného odporu poškozenou násilím nebo pohrůžkou jiné těžké újmy k pohlavnímu styku,“ stojí v obvinění. Krom znásilnění viní policie Antonína Jurigu, že své oběti týral, vydíral je a vyhrožoval jim likvidací, pokud o znásilňování někomu řeknou, napsal server.
Advokát Antonína Jurigy žádost Seznam Zpráv o rozhovor odmítl. „Nemám k tomu žádný komentář. Jediné, co by mne ale zajímalo, je, kde berete vaše informace,“ řekl advokát Vladimír Pelc.
Juriga byl na pražském arcibiskupství výkonným ředitelem a byl jáhnem, což je nižší stupeň kněžského svěcení. Policie podle serveru v obvinění popisuje detaily řady znásilnění. Některá se odehrávala přímo v budově pražského arcibiskupství.
Juriga oběti bil, plival na ně a nadával jim nebo jim při sexuálních praktikách způsoboval různými pomůckami i vnitřní zranění, vyplývá podle serveru ze spisu.
Kromě násilných trestných činů je Antonín Juriga podezřelý i z hospodářských deliktů. Vyšetřovatelé zkoumají finanční operace při nákupu bytů nebo prodejích pozemků na pražském arcibiskupství.
Řízení vede královéhradecká expozitura Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), v této větvi ale dosud obvinění nepadlo, uvedl server.
Pražské arcibiskupství před časem zahájilo s Jurigou církevní proces.