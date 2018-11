SHRNUTÍ: Co přinesly dva horké týdny kolem Babiše? Jeho syn žije ve Švýcarsku a komunisté se stali jeho oporou

PRAHA Turbulentní dva týdny prožila česká veřejnost a politici. Na světlo vypluly nové informace kolem kauzy Čapího hnízda a premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho rodiny. Země zažila několik demonstrací proti Babišovi, vláda ustála pokus o vyslovení nedůvěry. Server Lidovky.cz přináší shrnutí důležitých faktů, které uplynulé dva týdny přinesly.

Našel se Andrej Babiš mladší

Reportérům serveru Seznam Zprávy se podařilo vypátrat obviněného a „ztraceného“ Andreje Babiše mladšího, syna českého premiéra. Reportáž server vydal v pondělí 12. listopadu a oživil kauzu Čapí hnízdo, v níž čelí premiér obvinění, že coby vlastník Agrofertu podvedl Evropskou unii, aby získal 50milionovou dotaci na výstavbu farmy, což Babiš popírá.

Ukázalo se, že šestatřicetiletý Andrej Babiš mladší, který je v kauze Čapí hnízdo spoluobviněný z napomáhání k podvodu, protože v klíčové době spoluvlastnil anonymní akcie farmy (kdo všechno se podle premiéra Babiše pohyboval ve vlastnických strukturách farmy, si můžete přečíst v našem článku zde), je švýcarským občanem a nyní žije ve Švýcarsku.

Jako jediný z obviněných zatím nevypovídal na policii a vypadá to, že ani hned tak nebude. Trpí totiž duševní chorobou, podle jeho otce schizofrenií, která u něj měla propuknout v roce 2015, tedy v době, kdy farma Čapí hnízdo patřila znovu holdingu Agrofert. Babiše mladšího navíc budou muset na žádost české policie vyslechnout Švýcaři, česká policie o to požádala podle svého tvrzení už letos na jaře, stejně jako o přezkum psychického stavu Babiše mladšího. Švýcarský advokát Babiše mladšího se ovšem vyjádřil, že výslech jeho klienta nyní není možný.

Výlet na Krym a do Krivého Rogu s opatrovníkem

Před tím, než se s matkou přesunul do Švýcarska, prožil Andrej Babiš mladší podivuhodných několik měsíců. Petr Protopopov, manžel psychiatričky Dity Protopopovové, která Babiše mladšího léčila a pro policii napsala posudek, že nemůže být vyslechnutý (článek o Protopopových si můžete přečíst zde), vzal Babiše mladšího coby jeho opatrovník nejprve do Ruska, potom na Ruskem okupovaný Krym a nakonec do jihoukrajisnkého města Krivoj Rog, kde ho dokonce zanechal se slečnou, s níž začal Babiš mladší údajně chodit.

Dita Protopopová.

Protopopov řekl, že tam Babiše mladšího vzal proto, aby unikl mediálnímu tlaku. Zatímco Protopopov i premiér Babiš, který čelil podezření, že syna takto „uklidil“ před českou policií, tvrdí, že se Babišovi mladšímu na Krymu a Ukrajině líbilo, on sám v reportáži prohlásil, že Protopopov „zneužil důvěry jeho otce“ a že se „ho bojí“. Dokonce mluvil v uvozovkách o únosu a z Ukrajiny poslal české policii mail, že byl unesen. Bezpečnostní experti poukazovali také na to, že pobyt syna českého premiéra na choulostivém krymském území patrně neunikl ruským tajným službám.

Po zveřejnění reportáže česká policie oznámila, že okolnosti cesty na Ukrajinu a na Krym znovu prošetří, před tím pátrání ukončila s tím, že se nic nestalo, aniž by s Babišem mladším mluvila.

Premiér Babiš: Nikdy neodstoupím

Premiér Andrej Babiš odmítl všechna podezření, mluvil o duševních nemocech svých dvou starších dětí (v kauze Čapí hnízdo je obviněná i jeho dcera Andriana Bobeková), novináře opakovaně obvinil z hyenismu a obtěžování jeho rodiny. Na výzvy opozice k odstoupení odpověděl: „Nikdy neodstoupím. Ať si to všichni zapamatují.“

ČSSD v Babišově vládě i proti ní

Nové otevření kauzy Čapí hnízdo spustilo další vlnu politických konfrontací, které v pátek vyústily v neúspěšné hlasování o nedůvěře vládě. Do kleští se dostal vládní koaliční partner ČSSD. Mezi sociální demokraty se opět projevilo dělení na zastánce spolupráce s Babišovým hnutím ANO a jejími odpůrci. Pražská organizace ČSSD například volala pro ultimátu, které dávalo Babišovi na výběr: jiný premiér z ANO, nebo rezignace ministrů za sociální demokracii.

Nakonec to ale v Lidovém domě vyřešili šalamounsky a poslanecký klub ČSSD se hlasování o důvěře vládě vůbec nezúčastnil, čímž v podstatě znemožnil, aby vláda v pátek padla. Někteří ministři za ČSSD ale trvali na tom, aby Babiš odstoupil.

Vedení ČSSD po jednání o setrvání ve vládě.

Babišovy opory: Zeman a komunisté

Naopak naprosto skálopevně se za současného premiéra a jeho hnutí postavili komunisté. Jejich vedení si po návštěvě premiéra Babiše odhlasovalo podporu současné vlády, aniž by si kladlo nějaké další zvláštní požadavky.

Podobně učinil také prezident Miloš Zeman. Ten opakovaně prohlásil, že ani v případě, že Babišova vláda padne, jiného premiéra jmenovat nehodlá a znovu by ho pověřil sestavením vlády. Proti tomu ostře vystoupila opozice. Té se sice povedlo vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, v pátečním hlasování ale neuspěla a Andrej Babiš tak zůstal českým premiérem.

Demostrace a zaplněný ‚Staromák‘

Nové skutečnosti v případu Čapího hnízda vybudily také občanskou aktivitu a výsledkem bylo několik demonstrací, kterých se především v Praze účastnily tisíce lidí. Největší demonstrace se uskutečnila v sobotu na výročí 17. listopadu 1989. Staroměstské náměstí zaplnila také demonstrace po pátečním hlasování o nedůveře vládě. Lidé požadovali Babišovu demisi.

Zaplněné Staroměstské náměstí požadující demisi Andreje Babiše se rozsvítilo.

Spory o reportáž

Odezvu měla reportáž dvojice Slonková - Kubík také v médiích. Spory se vedly o to, zda bylo etické a přípustné nahrávat skrytou kamerou duševně nemocného člověka, a také o formě reportáže. Zatímco se zveřejněním nahrávky Babiše mladšího většina mediálních odborníků souhlasí, formát „dokureportáže“ někteří považovali za důvod, který snížil výpovědní hodnotu reportáže. Rozruch vzbudil také deník Mladá fronta Dnes, který u karikatury vlastníka Seznamu Iva Lukačeviče zveřejnil podle mnohých výhrůžný komentář poukazující na to, že touto reportáží se Lukačevič dostává do veřejného prostoru podobně jako Andrej Babiš a v budoucnu se tak může stát, že se média budou věnovat také jeho životu a rodině.