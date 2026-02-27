Poslankyni Šichtařové dělá asistenta její přítel. Měsíčně bere 55 tisíc

Šichtařová na svého partnera čerpá měsíčně 55 tisíc korun. Informaci potvrdil portálu Seznam Zprávy poslanec Libor Vondráček. „Ano, je to tak, je její partner. Asistent opravdu musí být člověk, kterému se svěřuje poslanec s absolutně důvěrnými věcmi. A byť tohle není úplně častá věc, tak to zase není poprvé, co se podobná situace stala,“ uvedl Vondráček s tím, že v tom nevidí nic nelegálního.
Šichtařová na svých sociálních sítích zveřejnila několik fotografií (viz příspěvek z Facebooku níže), kde je s Radhim v objetí. Po zavolání na její telefon hovor vzal právě její přítel, představil se jako „Radhi, Next Finance“. Jde o název firmy Markéty Šichtařové, ve které nabízí finanční poradenství. Záležitost dále odmítl komentovat.
Obdobně odpověděla i Šichtařová. „Své soukromí nebudu nikomu komentovat, krom jiného s ohledem na bezpečnost svých dětí,“ sdělila pro Seznam Zprávy. Redakce iDNES.cz taktéž shání vyjádření Vondráčka a Šichtařové.
Zákonodárci dříve často z veřejných peněz zaměstnávali své příbuzné a blízké, někteří poslanci měli jako asistenty své děti či manžele a manželky. Po kritice se od této praktiky spíše upustilo.
|
14. ledna 2026
Videa o investicích řeší i Válková
Šichtařová v Poslanecké sněmovně zatím nevystoupila na plénu, nezúčastnila se ani jednání žádného z výborů. Redakce iDNES.cz v minulých dnech upozornila, že na sociální sítě natáčí v prostorách Sněmovny videa, ve kterých propaguje svou firmu zabývající se finančním poradenstvím.
Po upozornění iDNES.cz se do věci vložila předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO). Tento výbor prověřuje mimo jiné platnost zvolení zákonodárců a rozhoduje také o jejich disciplinárních prohřešcích. Mohl by se tak teoreticky zabývat právě Šichtařovou a jejími videi, které tvořila ve Sněmovně.
Dokument pravidel etického chování poslance, který v roce 2024 přijal mandátový a imunitní výbor, říká, že člen dolní komory by měl oddělovat práci poslance a svoje podnikání. Šichtařová podle Válkové slíbila, že s videi přestane. Poslankyně ale takové tvrzení odmítla.
„Nejsem zaměstnancem poslaneckého klubu, natož jakéhokoliv člena poslaneckého klubu. Jsem zvoleným poslancem a svůj poslanecký slib jsem složila vůči českým občanům. Podle toho se chovám a chovat budu,“ reagovala poslankyně SPD.
Ve videích doporučuje například nakupovat drahé kovy. Své aktivity vysvětluje tím, že se ve Sněmovně nepracuje a sama jen využívá svůj „plonkový čas“. „Potřebovali byste vaše investice trochu prověřit, ale necítíte se na to objednat si konzultaci přímo se mnou? I na to máme řešení,“ říká na jednom z videí.
|
12. února 2026