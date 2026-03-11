Šichtařová nesplnila zákonné podmínky pro složení mandátu, řekla Válková

Autor: ,
  11:11aktualizováno  11:11
Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové, který odeslala v úterý předsedovi Sněmovny a šéfovi SPD Tomiu Okamurovi, nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu. Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková ve středu řekla, že dopis zatím není notářsky ověřený. Šichtařová je tedy stále poslankyní.
Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. Na snímku Helena Válková (ANO). (5. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
Šéfka mandátového a imunitního výboru za hnutí ANO Helena Válková před jednáním...
Mandátový a imunitní výbor se zabýval žádostmi o vydání k trestnímu stíhání v...
Mandátový a imunitní výbor se zabýval žádostmi o vydání k trestnímu stíhání v...
13 fotografií

„K platnému vzdání se mandátu nedošlo,“ uvedla Válková. Ústava a zákon o jednacím řádu Sněmovny stanoví dva způsoby, kterými se poslanec může vzdát mandátu. Jde o osobní prohlášení na schůzi Sněmovny a o prohlášení sepsané formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi Sněmovny a které nesmí být starší než jeden měsíc.

Šichtařová dala své rozhodnutí o rezignaci do souvislosti s tím, že Sněmovna v úterý propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice. Šichtařová to označila za obrovské zklamání, zákon je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací.

Předseda SPD Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček vyzvali v neděli Šichtařovou, aby byla ve Sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Šichtařová odešla ze dvou výborů a aktuálně nepůsobila v žádném, její vystoupení k zákonu o digitální ekonomice bylo prvním na plénu. Některá média v posledních týdnech poukázala na to, že Šichtařová ve Sněmovně natáčí videa na sociální sítě, v nichž nabízela své poradenské služby.

Rezignace Šichtařové se podle kuloárových informací ČTK řeší. Poslankyni by potom měl podle výsledků voleb nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.