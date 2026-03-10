Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká

„Všichni ostatní členové vládní koalice se zachovali alibisticky. Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury,“ napsala členka poslaneckého klubu SPD Šichtařová na Facebooku.
Za současné situace podle ní nelze plnit předvolební sliby, které dala voličům. Stejně tak svůj odchod z dolní komory odůvodnila i dopise předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi.
„U cenzury nebudu asistovat, popřela bych tím všechno své dosavadní působení za mnoho let,“ dodala Šichtařová.
Předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala řekl, že rozhodnutí Šichtařové respektuje, váží si jí jako ekonomky. Jde o její osobní rozhodnutí, uvedl.
Šichtařovou by mohl nahradit Josef Nerušil, který je prvním náhradníkem. Devětatřicetiletý člen SPD je zastupitelem pražského magistrátu a také zastupitelem městské části Praha 10.
Poslanci v úterý poslali návrh zákona o digitální ekonomice do 2. čtení. Podle Šichtařové tak učinili „ve strachu ze sankcí od Evropské unie“.
„Toto nařízení by mělo přinést sjednocení pravidel pro řešení problémů typu podvody při elektronickém obchodování, kybernetické hrozby nebo třeba omezování hospodářské soutěže. Až potud, to je v pořádku. Jenomže spolu s tím přináší také výrazně vyšší administrativní zátěž pro poskytovatele digitálních služeb. A co hůř? Přináší to také výraznou hrozbu pro svobodu slova. Jak jinak, než samozřejmě pod záminkou potírání dezinformací a nenávistných projevů,“ řekla Šichtařová při projednávání návrhu.
Kromě Šichtařové bylo pro zamítnutí návrhu jen šest poslanců SPD.
Šichtařová se v minulých dnech stala terčem kritiky, a to kvůli nízké aktivitě ve Sněmovně. Právě úterní vystoupení k zákonu o digitální ekonomice bylo její vůbec první. Nebyla ani členkou žádného sněmovního výboru.
„Pokud jde o účast poslance ve výborech, jedná se o právo poslance, nikoliv povinnost, natož snad morální povinnost. Od počátku zde jsem avizovala, že tohoto svého práva využívat nebudu,“ obhajovala se v úterý Šichtařová.