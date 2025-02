Dětským útočníkům na dívku v Hodoníně přidělí obhájce, školu navštívil ministr Bek

Ministr se v Hodoníně setkal se zástupci města i vedením škol, které radnice zřizuje. „Jednání mě přesvědčilo o tom, že v Hodoníně dobře funguje spolupráce mezi zřizovatelem a školami, kde jsou poměrně dlouho školní psychologové. Dobře funguje také spolupráce s policií, protože druhému bezpečnostnímu incidentu se podařilo zabránit,“ uvedl Bek.

Chování žáků mimo školu je podle něj primární zodpovědností rodičů. „Zodpovídají za to, jací lidé z jejich dětí vyrůstají. Samozřejmě škola hraje významnou roli ve zlepšování prevence chování, ale klíčová je role rodiny,“ pronesl Bek. Uvedl také, že nyní není „rozumné“ volat po rezignaci ředitele Andreje Pavlíků. Sám čeká na závěry vyšetřování policie a České školní inspekce.

Podle videa, které zveřejnila na sociálních sítích matka napadené, čelila dvanáctiletá dívka tahání za vlasy, fackám či plivancům. Matka také uvedla, že dcera byla šikanovaná delší dobu a škola toto jednání neřešila.

Škola zvažuje kurz sebeobrany

Ředitel školy Pavlíků již dříve řekl, že netušil, že by se něco takového mimo školu mohlo stát. Dnes připomněl, že škola přijala opatření pro to, aby se to neopakovalo.

„S dětmi a jejich rodiči jsme měli speciální intervenci s psychology. Já jsem poučil děti, jak se mají v obdobných situacích chovat, a zvažujeme další preventivní programy. Například kurz sebeobrany, což vyšlo z debaty s dětmi, které chtějí umět se aktivně bránit,“ prohlásil ředitel.

Nálada se podle něj i díky jarním prázdninám zklidnila a život ve škole se vrací k normálu. „Pořád ale napadení prošetřuje policie,“ dodal. Preventivní programy a práci psychologů podporuje dlouhodobě i město. Podle starosty Libora Střechy (Pro Hodonín) se bude také městská policie zaměřovat na shromažďování mladistvých.

Policisté prověřují také přípravu vraždy spolužáků, kterou plánovala žákyně rovněž ze ZŠ Vančurova. Tomuto činu se povedlo zabránit.

Na schůzce čerpal Bek také podněty, co může ministerstvo udělat pro to, aby se podobné incidenty neopakovaly. „Za nejdůležitější považuji systémové financování školních psychologů a speciálních pedagogů. Psychologové by se od příštího roku mohli dostat do většího okruhu škol. Standardní úvazek by mohl být ve školách od 180 dětí. Ostatní školy by nadále měly možnost využívat psychologa jako součást podpůrných opatření,“ sdělil.

Za největší problém však považuje zajistit to, aby těchto lidí bylo dostatek. Podle Beka proto jednal resort s univerzitami o nové objednávce profesí a od podzimu by mohlo studovat více lidí obory, které stát považuje za potřebné.