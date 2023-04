Do Bruselu chce teď nejvíc Síkela. O post příštího eurokomisaře se ještě svede boj

Dosavadní horký kandidát Starostů na eurokomisaře Mikuláš Bek se místo do unijní exekutivy přemístí v rámci té české – měl by usednout po odcházejícím Vladimíru Balašovi (STAN) do křesla ministra školství. Bekův současný post ministra pro evropské záležitosti zastane nově dosavadní náměstek ministerstva zahraničí Martin Dvořák.

Právě Bekova umístěnka na resort školství, v němž se zatím žádný ministr za STAN dlouho neudržel, brzdí Bekovy šance na post budoucího českého eurokomisaře. Pokud Starostové budou chtít vylepšit image problémy nabytého školského resortu, Bek by zkrátka neměl „pošilhávat“ po bruselské židli.

Na ni mají navíc zálusk další esa STAN: kromě favorizovaného ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkela i „kádr v záloze“ Jan Farský.