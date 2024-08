Zelená? Síkelovi svítí naděje. Souboj o portfolia jde do finále, verdikt padne v září

Současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) aby pomalu začal balit do Bruselu. Ve středu získal oficiální českou „zelenou“ v nominaci na post eurokomisaře. Dopoledne ji posvětil sněmovní výbor pro evropské záležitosti, odpoledne mu „propustku“ do sídla Evropské komise potvrdila vláda, která ho už před časem jmenovala. Avšak to, na jakou agendu si Síkela v unijní exekutivě sáhne, zatím není vůbec jasné.

