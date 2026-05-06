Česko zasáhnou silné bouřky. Experti varují i před kroupami nebo požáry

  17:24
Česko ve středu zasáhnou silné bouřky, varovali meteorologové ve výstraze. Ta platí pro široký pás od jihozápadu přes střed až na východ Čech. Bouřky mohou přinést kroupy i silný vítr, zatímco na Moravě a ve Slezsku hrozí i zvýšené riziko vzniku požárů. Výstrahu sdílel Český hydrometeorologický ústav ve středu.
ilustrační snímek | foto: Pavel Berný, Lovci bouřek

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se nebezpečné počasí týká pásu táhnoucího se od jihozápadu Čech přes jejich střední část až na východ území.

„Výstraha platí v pásu přibližně od jihozápadu Čech směrem přes střední části Čech až na východ Čech,“ uvedl ústav s tím, že bouřky se na některých místech začaly objevovat už v pozdních odpoledních hodinách. Ty podle meteorologů doprovázejí také lokální kroupy.

V zasažených oblastech mají být bouřky spíše izolované, směrem k severovýchodu ale mohou i nadále zesilovat. Odborníci upozorňují především na riziko krup a silnějších nárazů větru.

Nejintenzivnější projevy počasí se očekávají večer, přibližně mezi 19. a 20. hodinou. Od jihozápadu, konkrétně z německého Bavorska, má dorazit rozsáhlejší bouřkový systém, který zasáhne oblast Šumavy. V jeho čele se mohou objevit nárazy větru dosahující rychlosti až kolem 70 kilometrů v hodině. Systém bude následně postupovat k severovýchodu a postupně slábnout.

Český hydrometeorologický ústav na Facebooku zároveň upozornil na riziko vzniku požárů. „Pro Moravu a Slezsko zůstává až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím vzniku požárů.“

