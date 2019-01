Silnější než Kyrill? Měření na Sněžce ukázalo rychlost větru 270 km/h, rekord ale nepadl

PEC POD SNĚŽKOU/PRAHA Vypadalo to, že na nejvyšším bodě Česka padl celorepublikový rekord v rychlosti větru. Meteorologové na Sněžce ve středu odpoledne naměřili 270 kilometrů za hodinu. Důkladné ověřování ovšem ukázalo, že šlo patrně o chybu čidla.

„V nárazu větru jsme na Sněžce naměřili neuvěřitelných 75 m/s což je 270 km/hod,“ informovali na svém facebookovém profilu správci Česká poštovny Anežka, která na nejvyšší české hoře přijímá poštovní zásilky. „Je ale možné, že to bylo i více, jelikož toto je maximální kapacita měřícího přístroje,“ doplnili dále se slovy, že údaj kontrolovala u Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jenž stanici provozuje.

Chybné měření, které zaznamenalo na Sněžce náraz větru o rychlosti 270 km/h.

Důkladné ověřování ale nakonec ukázalo, že k žádnému rekordu nedošlo. „Vzhledem k okolním stanicím a tomu, jak vypadal vývoj před a potom, to vypadá, že se jednalo o chybu čidla,“ řekla serveru Lidovky.cz Stanislava Kliegrová z královéhradecké pobočky ČHMÚ.



Jak k patrně chybnému měření došlo, není zřejmé. Stožár, který měří rychlost větru na Sněžce, v mrazivém počasí často namrzá. Velkou kouli ledu pak musí meteorologové jednou za čas očistit. To ale údajně nebyl tento případ. „Jde o elektroniku, která může selhat. Od toho v ČHMÚ jsme, abychom na to dávali pozor a snažili se to opravovat,“ dodala Kliegrová.

Páteční pohled ze Sněžky směrem na Labskou boudu.

Doposud nejvyšší rychlost větru byla zaznamenána v Česku 19. ledna 2007 v brzkých ranních hodinách, kdy zemi zasáhl orkán Kyrill. Na vrcholu Sněžky byla tehdy naměřena hodnota 216 km/h. Ničivá bouře, která se přehnala přes Evropu, si vyžádala 45 lidských životů, z toho čtyři v České republice.