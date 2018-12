Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy mohou namrzat

JIHLAVA Silnice na Vysočině jsou po dešti převážně mokré, kde se drží mlha, mohou namrzat. Sypače jezdily ve čtvrtek večer v celém kraji a k ránu znovu hlavně na Žďársku. Kolem 06:30 neměl dispečink krajské správy a údržby hlášeny problémy v dopravě. Řidiči by ale měli jezdit se zvýšenou opatrností, řekl dispečer Aleš Hubený.

Pršet začalo ve čtvrtek odpoledne, silničáři jezdili s více než 70 sypači. V noci na pátek se oteplilo, ale v místech, kde se drží mlha, zůstala teplota kolem nuly, uvedl dispečer. Vozovky nejvíc namrzaly na Žďársku. Posyp k ránu obnovovalo 24 sypačů.



Převážně zataženo a mlhavo bude na Vysočině i přes den. Občas bude pršet nebo mrholit. K večeru mohou být srážky četnější, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší odpolední teploty budou pět až devět stupňů Celsia, na východě kraje místy jen do tří stupňů. Vát bude mírný vítr.

Orlické hory

V horských oblastech Královéhradeckého kraje byly v pátek ráno silnice po chemickém ošetření většinou mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice druhé a třetí třídy v Orlických horách byly místy zledovatělé kryté drtí a chemickým posypem. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty v Krkonoších a Orlických horách se pohybovaly kolem nuly nebo těsně nad bodem mrazu, místy byla mlha nebo mrholilo. Silnice na Hradecku a Jičínsku byly sjízdné většinou bez omezení.

Podle předpovědi meteorologů by v pátek mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno. Pršet by mělo jen místy, zejména večer. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi sedmi až deseti stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem plus čtyř stupňů Celsia. Vítr má vát zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní.

Štenberk

U Šternberku se na silnici tvoří ledovka, správci silnic apelují na zvýšenou opatrnost. Jde o úsek dlouhý zhruba 15 kilometrů, ledovka se tvoří v oblasti Moravského Berouna, Horní Loděnice, Lipiny a Šternberku. Silnice mohou být podle nich kluzké do 09:00, informuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Namrzat mohou také vedlejší cesty na Šumpersku, i tam je opatrnost na místě.

Ledovka v oblasti je hlášena od čtvrtečních 20:30, jde o tah ze Šternberka směrem na Bruntál a Opavu. Silnice je podle silničářů průjezdná, ale se zvýšenou opatrností. Na Šternbersku nyní mrholí a tvoří se místy mlhy, uvádí ŘSD. Ostatní silnice na Olomoucku jsou holé a mokré, v oblasti kolem Litovle ošetřovali silničáři vozovky chemickým posypem a upozorňují na mlhu.

Jihomoravský kraj

Silnice nižších tříd v Jihomoravském kraji jsou v pátek ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. U Křtin na Blanensku skončilo v příkopu kvůli ledovce několik aut. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a z webu jednotného systému dopravních informací.

Teplota se v kraji pohybuje kolem nuly, silnice mohou namrzat. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost na Vyškovsku, Znojemsku, Blanensku, Hodonínsku a Brně a brněnském venkově.

Ledovka v délce asi čtyři kilometry se utvořila na silnici mezi Křtinami a Babicemi nad Svitavou, v příkopu tam skončilo několik vozů. Policie od rána také musí řešit nehody s chodci, a to u Vážan na Blanensku nebo v Rohatci na Hodonínsku.