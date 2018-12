Silnice na horách pokrývá rozbředlý sníh. Viditelnost snižují přeháňky

Olomouc/Hradec Králové Na zbytky rozbředlého sněhu na vozovkách si v sobotu ráno musí dát pozor řidiči v Jeseníkách, kde jsou od nočních hodin sněhové přeháňky. Silnice v horských oblastech Olomouckého kraje jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách Orlických hor také leží rozbředlá vrstva sněhu. Ostatní silnice v Královéhradeckém kraji byly ráno po dešti většinou mokré.

Rozbředlý sníh ve vyšších polohách okresů Šumperk a Jeseník pokrývá hlavně silnice druhé a třetí třídy. Hlavní silniční tahy jsou zpravidla holé a mokré. V nižších polohách obou okresů jsou ráno dešťové přeháňky. Kvůli přeháňkám je snížena dohlednost.

Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku jsou silnice ráno holé a mokré. Pouze v severní části Olomoucka ráno místy hrozí namrzání vozovek.

Na horách by v sobotu mohlo sněžit. Teploty se ráno pohybovaly od dvou do čtyř stupňů Celsia. V hradeckém kraji by v sobotu mělo být zataženo až oblačno, ojediněle až polojasno. Místy se může objevit slabý déšť, v polohách nad 800 metrů nad mořem může sněžit. Teploty by se měly přes den pohybovat od tří do šesti stupňů Celsia, na horách kolem nuly.