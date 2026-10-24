Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Na severu Česka udeří silný vítr. Pohyb na horách bude extrémně nebezpečný

Autor: ,
  11:22aktualizováno  11:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Jeseníky | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Na severu Čech a ve Slezsku bude v neděli foukat silný vítr, který zejména v tamních horách může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině. V nižších a středních polohách bude foukat o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle něj v neděli zesílí jihozápadní až jižní vítr na celém území ČR, nejsilnější bude ale na severu a severovýchodě území.

Upozornění meteorologů kvůli možným komplikacím v energetice, lesním hospodářství a dopravě kvůli silnému větru platí zejména pro Děčínsko, Liberecko a okresy Jeseník, Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opava.

Tamní obyvatelům meteorologové doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty. Lidé by současně měli podle nich dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení, na horách by měli omezit túry, zejména do hřebenových partií.

V horách jsou nárazy větru o rychlosti 90 km/h extrémně nebezpečné a mohou bezprostředně ohrozit život. Kvůli absenci přirozených zábran, jako jsou stromy či budovy, a členitému terénu zde vítr působí mnohem větší silou než v nížinách.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×