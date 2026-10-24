Podle něj v neděli zesílí jihozápadní až jižní vítr na celém území ČR, nejsilnější bude ale na severu a severovýchodě území.
Upozornění meteorologů kvůli možným komplikacím v energetice, lesním hospodářství a dopravě kvůli silnému větru platí zejména pro Děčínsko, Liberecko a okresy Jeseník, Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opava.
Tamní obyvatelům meteorologové doporučují zajistit okna, dveře a odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty. Lidé by současně měli podle nich dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení, na horách by měli omezit túry, zejména do hřebenových partií.
V horách jsou nárazy větru o rychlosti 90 km/h extrémně nebezpečné a mohou bezprostředně ohrozit život. Kvůli absenci přirozených zábran, jako jsou stromy či budovy, a členitému terénu zde vítr působí mnohem větší silou než v nížinách.