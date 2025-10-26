Silný vítr, na horách sníh. Meteorologové varují před možnými komplikacemi v dopravě

  12:15aktualizováno  12:15
Téměř celé Čechy v neděli zasáhne silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Na Šumavě pak v pondělí napadne ve vyšších polohách až 20 centimetrů sněhu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by si měli podle meteorologů dát kvůli větru i sněhu pozor na případné komplikace v dopravě.

ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

O riziku silného větru informoval ČHMÚ už v sobotu a v neděli výstrahu rozšířil na další regiony. Týká se tak do dnešních 19:00 skoro celého území Čech s výjimkou východních částí Královéhradeckého a Pardubického kraje a jihovýchodu Jihočeského kraje.

„Během dnešního dopoledne zesiluje na našem území jihozápadní až západní vítr, který později dopoledne, odpoledne a večer v Čechách místy dosáhne nárazů větru až 70 kilometrů za hodinu. Během večera bude vítr částečně slábnout,“ sdělili pracovníci ústavu.

Nově také meteorologové varovali před sněžením v pondělí v nejvyšších polohách Jihočeského a Plzeňského kraje.

„V pondělí očekáváme na Šumavě v polohách nad 900 metrů (nad mořem) trvalejší a přechodně i vydatnější sněžení. Od pondělního rána do půlnoci na úterý může napadnout pět až 20 centimetrů mokrého a těžkého sněhu,“ oznámil ČHMÚ.

Jak vítr, tak sníh mohou způsobit pády stromů a větví. Lidé by si tak měli ve zmíněných oblastech dávat pozor při jízdách autem i procházkách a neměli by se podle ČHMÚ raději vydávat na horské túry. Kvůli větru meteorologové také doporučují lidem zajistit okna a dveře a odstranit, nebo upevnit volně uložené předměty venku.

