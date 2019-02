Silný vítr udeří na Moravě, v neděli večer i na západě. Lidé mají zajistit okna a jezdit opatrně

Praha V Česku bude silný vítr foukat i během neděle, a to na východě a severovýchodě území. V neděli večer a v pondělí ráno pak meteorologové očekávají větrno také v západní polovině Čech. Dál platí výstraha před silným větrem během pondělku ve Frýdlantském výběžku a v oblasti Jeseníků a Beskyd. Tam by měl ale vítr během pondělního odpoledne a večera postupně slábnout. Vyplývá to z varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Během nedělního dopoledne nejdříve na východě a severovýchodě území a k večeru i v západní polovině Čech začne foukat čerstvý jižní až jihovýchodní vítr,“ uvedli meteorologové. Místy s nárazy by mohl dosáhnout rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu, na horách 70 až 110 kilometrů v hodině. Později odpoledne a večer se bude měnit na jihozápadní.



Výstraha před silným větrem platí v neděli od 10:00 do 23:00 pro Moravskoslezský kraj a část Zlínskéjho kraje a večer pak od 19:00 také pro Prahu, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj a části Středočeského a Jihočeského kraje. Pro tyto regiony trvá výstraha až do pondělních 09:00.

Meteorologové v souvislosti s tím lidem doporučují, aby zajistili okna, dveře a předměty, které mají venku volně uložené. Na horách by měli omezit túry zejména do hřebenových partií. Řidiči by měli jezdit maximálně opatrně.