Přelom roku je v pražské dopravě specifický. Zatímco přes den pojedou spoje jako o prázdninách, večer a v noci má pražská doprava napilno. Noční tramvaje i autobusy pojedou v polovičních intervalech a razantně se prodlouží provoz metra. Ale vlaky směrem ven z Prahy skončí dávno před půlnocí.
Jak pojedou spoje na Silvestra
Denní linky tramvají i autobusů se budou řídit prázdninovými jízdními řády s prodlouženými intervaly. S příchodem tmy však pražská doprava ožije. Noční tramvaje vyjedou kolem desáté hodiny večer a budou jezdit každých patnáct minut. Kvůli pokrytí náporu se počítá i s dvojnásobnou kapacitou.
Podobně je to s nočními autobusy. Spoje pojedou v polovičních intervalech oproti běžným jízdním řádům. Až zhruba do 2:30 hodin 1. ledna 2026 navíc zůstane v provozu část denních autobusových linek.
Na větší zájem je připravené i metro, které bude jezdit o hodně déle než obvykle. Soupravy budou jezdit v desetiminutových intervalech a poslední spoje projedou centrem Prahy mezi půl druhou a druhou hodinou ranní 1. ledna 2026.
Odjezdy posledních spojů
- Linka A z Depa Hostivař směr Nemocnice Motol: 1:53
- Linka A z Nemocnice Motol směr Depo Hostivař: 1:51
- Linka B z Černého mostu směrem na Zličín: 1:45
- Linka B ze Zličína směrem na Černý most: 1:40
- Linka C z Letňan směrem na Háje: 1:44
- Linka C ze stanice Hájem směrem na Letňany: 1:44
Vlaky končí brzy večer
Komplikovanější situace čeká dojíždějící z mimopražských oblastí. Vlaky sice pojedou podle běžných jízdních řádů, poslední pravidelné spoje však vyjedou už okolo osmé večer.
Dopravci počítají ještě s následnými mimořádnými vlaky v hodinových intervalech, které skončí mezi desátou a jedenáctou večer. Tradiční půlnoční rozjezdy nejsou v plánu.
Poslední spoje linek S z pražských nádraží:
- S1 (Masarykovo nádraží - Kolín): 22:10
- S2 (Praha hl. n. - Nymburk): 22:19
- S3 (Praha hl. n. - Mělník): 22:47
- S4 (Masarykovo nádraží - Kralupy nad Vltavou): 22:43
- S5 (Masarykovo nádraží - Kralupy nad Vltavou): 22:30
- S6 (Praha-Smíchov - Beroun): 22:46
- S7 (Praha hl. n. - Beroun): 22:16
- S8/S88 (Praha hl. n. - Čerčany/Dobříš): 20:55/21:55
- S9 (Praha hl. n. - Benešov u Prahy): 22:21
Spoje na Nový rok
První den nového roku bude pro MHD klidnější. Denní spoje vyjedou v prázdninovém režimu až kolem sedmé hodiny ranní. Do té doby zajistí dopravu noční autobusy a tramvaje. Metro však zahájí provoz tradičně krátce před pátou hodinou ranní.
Vlaková spojení budou jezdit podle nedělních jízdních řádů. Vybrané linky, především S3 směrem do Prahy, začnou jezdit až v 7:30.
Upozornění na změny v tarifu
Od Nového roku vstoupí v platnost několik změn v Pražské integrované dopravě. Zdraží jednorázové jízdenky v Praze i všechny doklady ve vnějších pásmech. Upraví se také část tarifních zón.
MHD v Praze a Středočeském kraji od ledna 2026 zdraží až o třicet procent
Prázdninový režim do začátku ledna
Provoz podle prázdninových jízdních řádů potrvá do neděle 4. ledna. Omezení v návaznosti na nižší poptávku začátkem roku plánuje organizátor hromadné dopravy ROPID prodloužit i na leden a únor. Opatření se dotkne hlavně tramvají a autobusů, metro už pojede podle běžných jízdních řádů.