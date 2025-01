Podpořme studenta, který nepodal ruku Pellegrinimu, uvedla zmocněnkyně

Šimáčková Laurenčíková uvedla, že skutečná demokracie vyžaduje schopnost naslouchat odlišným názorům. Za Omaníka se v otevřeném dopise postavila i skupina českých studentů. Na dopis upozornil slovenský Denník N.

Slovenský středoškolák odmítl podat ruku hlavě státu na začátku týdne při ceremoniálu k účasti na mezinárodních studentských olympiádách. Zdůvodnil to tím, že, že s Pellegrinim má osobní a politický problém.

„Podle mě se dostal do paláce podvodem a lží na lidech,“ uvedl. Pellegrinimu vyčetl mimo jiné to, že v předvolební kampani obvinil svého protikandidáta ze snah zavléct Slovensko do války na Ukrajině.

Na nepodání ruky reagoval generální prokurátor Maroš Žilinka. Podle něj jde o „smutnou vizitku slovenské reality“ a rovněž „nemístný a neuctivý projev vůči autoritě a vážnosti prezidenta“. Fico studenta nazval nevychovaným puberťákem a na sociální síti psal také o rozdávání facek. Sklidil za to kritiku opozice.

Svoboda není jen právo mluvit, ale i schopnost naslouchat odlišným názorům ve vzájemném respektu, uvedla Šimáčková Laurenčíková. Dodala, že konfrontace s jiným pohledem na svět dává příležitost k sebereflexi vlastních názorů a možnost obohacení o nové podněty k zamyšlení.

Zmocněnkyně rovněž poděkovala všem, kteří se za slovenského studenta a jeho právo na nenásilné vyjádření občanského přesvědčení postavili. „V naší historii hráli studenti a mladá generace vždy významnou roli v boji proti nesvobodě,“ uvedla Šimáčková Laurenčíková.

Plnou podporu Omaníkovi vyjádřila skupina českých studentů v dopisu adresovaném Pellegrinimu, Ficovi a členům slovenské Národní rady. „Veřejná vyjádření slovenských politiků, kteří tento čin přímo i nepřímo odsoudili a označili jej za obecně urážlivý, nebo ho použili jako nástroj k šíření další nenávisti, považujeme za naprosto nepřípustná,“ napsali. Taková prohlášení jsou nedůstojná vůči mladým a podněcují veřejný lynč a polarizaci společnosti, tvrdí.

Dopis připravila zhruba desítka studentů převážně z technických oborů, které spojuje účast na mezinárodních soutěžích v posledních letech. Slovenské politiky a veřejnost studenti vyzvali, aby respektovali rozdílnost názorů a chránili demokratické hodnoty.

„Aby se žádný občan nemusel obávat o svoji bezpečnost. Mladí lidé, jako je Simon Omaník, by neměli být zastrašováni, ale naopak podporování v jejich odvaze, angažovanosti a schopnosti kritického myšlení,“ stojí v dopise.