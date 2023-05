Konec žen v Ústavním soudu. Novým místopředsedou se stal Vojtěch Šimíček

Spolu s Tomkovou ve středu po deseti letech skončil také místopředseda Jaroslav Fenyk a soudce Jan Filip.

Prezident Petr Pavel na jejich místa navrhl Josefa Baxu, Danielu Zemanovou a Jana Wintra. Musejí však získat podporu v Senátu, není tak jasné, zda a kdy soud posílí. Pavel také jmenoval místopředsedou Vojtěcha Šimíčka, člena současné sestavy, jemuž funkční období končí příští rok.

Vojtěch Šimíček oficiálně začne ve funkci místopředsedy Ústavního soudu ve čtvrtek. Ve středu ho jmenoval prezident Petr Pavel.

Ostravský rodák Šimíček absolvoval brněnskou právnickou fakultu. Od roku 1996 pracoval jako asistent soudce Ústavního soudu Vojena Güttlera, v roce 2003 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu. Tam předsedal senátu finančně-správního kolegia a senátu ve věcech volebních a ve věcech politických stran.

Počet soudců nyní klesl na 12, podle mluvčí Kamily Abbasi to ale chod soudu neohrožuje. Zůstává usnášeníschopný. Zrychlí se však „kolečko“ přidělování jednotlivých stížností a návrhů, ostatní soudci tak budou dočasně mít víc práce.

Ženy byly vždy v menšině

Ženy byly u českého ÚS vždy v menšině, ale nikdy ještě nenastala situace, aby chyběly zcela. Členkou první sestavy, jejíž funkční období začalo v červenci 1993, byla Iva Brožová, později přišly Eva Zarembová, Ivana Janů, Eliška Wagnerová a další soudkyně. V třetí generaci jmenované prezidentem Milošem Zemanem byly ženy dvě, kromě Tomkové ještě Šimáčková, která ale odešla soudit do Štrasburku.

Odborníci, kteří se vyjadřují k obměně soudu, opakovaně zdůrazňují jako klíčový princip pestrost, jak z hlediska profesní zkušenosti a odbornosti, tak z hlediska zastoupení žen a mužů. V právnické veřejnosti je nepochybně celá řada kvalitních žen, řekl loni předseda ÚS Pavel Rychetský.

Tři končící soudci podle generálního sekretáře ÚS Vlastimila Göttingera zanechali u soudu svůj výrazný otisk, odborný, právní i lidský. Tomková se kromě rozhodovací činnosti věnovala také rekonstrukci sídla soudu za plného provozu. Fenyk byl pověřen agendou zahraničních vztahů, ve svých nálezech zúročoval trestněprávní odbornost.

Odolat pokušení být vševědoucím

„Jana Filipa lze bez dalšího charakterizovat jako encyklopedistu, který je možná posledním právním vědcem, jenž obsáhl celou šíři svého oboru. Své unikátní paměti využíval i při jednání senátů a pléna, protože dokázal z hlavy citovat nosné důvody starších rozhodnutí ÚS, aniž by potřeboval nahlédnout do zákona či databáze rozhodnutí,“ popsal Göttinger.

Filip bude dále učit na brněnské právnické fakultě. Také Fenyk míří do akademické sféry. Tomková se chce nyní zastavit, věnovat víc času rodině.

Fenyk uvedl, že si nejvíc cení rozhodnutí, jejichž prostřednictvím mohl pomoci tam, kde „jiné pomoci nebylo“. Tomková se podle svých slov snažila varovat před tím, aby si soud ukrojil větší podíl moci, než je rozumné. Pokud soud v některých situacích odolal pokušení být všemohoucím, nelze to vykládat jako slabost. Často je významnější to, čeho se soud zdržel, než co udělal, uvedla Tomková.

Filip přeje svým nástupcům zajímavé případy. Doporučuje jim rozvahu a trpělivost. Soud podle něj musí hledat obecná řešení, někdy je tak lepší se „ještě měsíc zamyslet“, než se snažit za každou cenu rychle „rozseknout“ konkrétní spory.