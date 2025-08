Na začátku vyšetřování mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by se na sebevraždě podílel někdo jiný. To však změnila pozdější zjištění a kriminalisté začali smrt způsobenou skokem do propasti Macocha vyšetřovat jako podezření z účasti na sebevraždě.

Pachatel v takovém případě dotyčného motivuje nebo mu přímo napomůže vzít si vlastní život. Podle informací iDNES.cz kriminalisté pracují s verzí, že ji měl podezřelý na místo, kde si později vzala život, odvézt.

„Ano, prověřování je vedeno pro podezření ze spáchání trestného činu účasti na sebevraždě podle vámi uvedeného odstavce,“ potvrdil webu iRozhlas.cz vedoucí Krajského státního zastupitelství v Brně Jan Sladký, že jde o třetí nejvyšší odstavec.

Okresní státní zastupitelství v Blansku, které trestní řízení donedávna dozorovalo, ho Krajskému státnímu zastupitelství v Brně předalo právě kvůli zpřísnění kvalifikace. „Prověřování vede krajská správa kriminální policie,“ sdělil webu šéf tamních žalobců Jaroslav Horák.

Krajské orgány si případ převzaly 23. července. Vyšetřování totiž ukázalo, že žena trpěla duševní poruchou, kterou způsobil stres ze ztráty dcery. Za navedení takto nemocného člověka k sebevraždě hrozí oproti původním třem až dvanáct let vězení.

V hledáčku policie je nyní navíc konkrétní podezřelý. „Prověřuje se podezření ze spáchání trestného činu konkrétní osobou,“ poprvé oficiálně potvrdil šéfžalobce Sladký.

Podezření čelí bývalý příslušník policie

Web iRozhlas.cz uvedl, že byl ve spojení s několika zdroji, které jsou vyšetřování blízké. Ze získaných informací vyplývá, že podezřelým je „bývalý příslušník policie“. K jeho obvinění dojde, pokud se nashromáždí potřebné důkazy. Trestní stíhání tedy zatím zahájeno nebylo.

Matka Elišky Šimůnkové ukončila svůj život 12. dubna v ranních hodinách. Jako jedna z prvních rodičů obětí střelby z prosince 2023 otevřeně promluvila do médií. Policii opakovaně žádala o vysvětlení okolností a kritizovala ministra vnitra Víta Rakušana, jehož žádala o rezignaci.

„Z nějakého důvodu byla policie před fakultou a z nějakého důvodu odjela. Chci vidět obličej toho, kdo rozhodl, aby policisté odjeli, chci aby mi to řekl z očí do očí,“ žádala již v únoru 2024.

O rok později umístila billboard nedaleko Nového Jičína v Moravskoslezském kraji. Kromě Rakušana na něm kritizovala také policejního prezidenta Martina Vondráška a ředitele pražského krajského policejního ředitelství Petra Matějíčka.