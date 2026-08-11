Sadista ze Siřemi jde na 15 let do vězení. Naprosto výjimečný případ, míní soudkyně

Autor: ,
  13:19aktualizováno  13:41
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Za měsíce trvající věznění, týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku a také za předchozí znásilnění jiných žen odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil dvaačtyřicetiletému Karlu Novákovi patnáctiletý trest vězení. Tresty soud potvrdil i jeho třem spolupachatelům. Všichni obžalovaní se přiznali, v minulosti před krajským soudem prohlásili vinu. V odvolání nesouhlasili s výší uloženého trestu.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Neshledali jsme, že by soud prvního stupně pochybil v uložených trestech,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Vanda Činková. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné.

Vrchní soud v Praze projednal odvolání v případu muže, který podle obžaloby měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. V soudní síni na lavici obžalovaní Karel Novák (druhý zleva), Barbora Petržílková (druhá zprava) a Jana Petržílková (vpravo). (11. srpna 2026)
Vrchní soud v Praze projednal odvolání v případu muže, který podle obžaloby měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Obžalované spolupachatelky Barbora Petržílková (vlevo) a Jana Petržílková přicházejí do soudní síně. (11. srpna 2026)
Vrchní soud v Praze projednal odvolání v případu muže, který podle obžaloby měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Jeden ze tří obžalovaných spolupachatelů Ondřej Houška (druhý zprava) přichází do soudní síně. (11. srpna 2026)
Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (21. května 2026)
20 fotografií

Případ se podle soudkyně naprosto vymyká běžným případům. Polehčující okolnosti, jako bylo například prohlášení viny, v trestech už dostatečně zohlednil ústecký krajský soud, jehož rozhodnutí dnes odvolací soud přezkoumával, míní Činková.

Soud dnes změnil pouze výši náhrady škody, kterou musí obžalovaní ženě zaplatit. Původně jí měli nahradit zhruba 1,9 milionu korun, podle nynějšího pravomocného rozsudku jí musí zaplatit téměř milion korun. Zbytku nároku se může žena domáhat v civilním řízení.

„Absolutně nezpochybňujeme míru útrap, které byla obžalovaná podrobena (...). Musela se jednoznačně obávat o svůj život, nevěděla, jak to s ní skončí,“ uvedla Činková. Částku však odvolací soud snížil tak, aby více odpovídala odškodným přiznávaným v jiných případech. Soudkyně zároveň upozornila na to, že i tak je částka vysoká a odpovídá okolnostem případu.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Novák ženu unesl koncem listopadu 2024 poté, co si sedla k němu do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou muž provozoval. Po cestě jí muž dal vypít pití, v němž byly omamné látky. Podle soudu následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování.

Barbora Petržílková, Jana Petržílková a Ondřej Houška podle rozsudku s vězněním ženy pomáhali, nosili jí jídlo v době, kdy Novák odjížděl jako řidič kamionu za prací.

V polovině února 2025 spolupachatelé vyvedli ženu ze sklípku kvůli jejímu zhoršenému zdravotnímu stavu a jí se podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Novák u Krajského soudu v Ústí nad Labem řekl, že celé věci lituje a mrzí ho, jak vše dopadlo. Podle znalců trpí sexuální deviací, sadismem a je pro společnost nebezpečný. Součástí jeho trestu je i ústavní sexuologická léčba.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Soud prvého stupně správně uvedl, že jiná než ústavní forma by nemohla vést k tomu, aby byl naplněn účel tohoto opatření,“ uvedla dnes soudkyně.

Obžalované ženy soudy potrestaly šestiletým vězením, Houškovi uložily pět a půl roku vězení. Všichni tři vyjádřili lítost, hájili se tím, že měli z Nováka strach, ženu netýrali ani neznásilňovali.

Novák dříve znásilnil jiné dvě ženy, za znásilnění byl i v minulosti odsouzený. Původně mu soud uložil tři roky vězení, odvolací soud ale trest změnil na podmínku. Podle Nejvyššího soudu tehdy odvolací soud uložením podmínky porušil zákon.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.